Expulsan a aficionado del Real Madrid por hacer saludo nazi

En medio de la campaña de no racismo en el fútbol que dio el Real Madrid por el problema entre Vinícius y Gianluca Prestianni, un aficionado del club blanco fue expulsado del estadio por realizar un saludo nazi que fue captado durante la transmisión del encuentro ante el Benfica.

El sujeto se encontraba con el grupo de animación "Grada Fans", cerca del tifo de "No al Racismo" que desplegaron los seguidores madridistas, cuando fue sorprendido por las cámaras realizando este gesto.

Esto no cayó nada bien en la organización merengue, que inmediatamente movilizó a personal de seguridad privada que labora en el estadio Santiago Bernabéu para expulsar al hombre, a quien también se le abrió un expediente disciplinario.

Posterior a esto, el club emitió un comunicado en el que condenó este mal comportamiento, el cual, aseguraron, no tiene cabida dentro de la institución.

El idiota que ha sido grabado haciendo el saludo nazi en el Santiago Bernabéu ha sido identificado y expulsado en minutos. Espero que le retiren el abono si esque es abonado y se vaya a parar taxis a otro lado. pic.twitter.com/vMvqYs5IYI — Murcia con Limón (@MurciaConLimon) February 25, 2026

"El Real Madrid C. F. comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica", inicia el escrito. "Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu", continúa. "El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", concluye.

Real Madrid avanza a Octavos de la Champions League

En el que debió ser el partido más esperado de toda la ronda de Playoffs de la Champions, el Real Madrid cumplió la tarea ante el Benfica, luego de derrotarlos por global de 3-1, lo que le dio al 15 veces campeón de Europa su pase a Octavos de Final.

Los tantos merengues fueron anotados por Aurélien Tchouaméni y Vinícius; mientras que por las "Águilas" descontó Rafa Silva.