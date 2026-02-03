Expande NFL calendario con debut en Francia y regreso a México

El comisionado Roger Goodell explicó que la expansión internacional responde tanto a la ambición de la liga por consolidarse como un deporte global

La NFL ampliará su presencia internacional la próxima temporada regular con la celebración de su primer partido oficial en Francia, además de marcar su regreso a la Ciudad de México tras una pausa de dos años. La liga confirmó que los Saints de Nueva Orleans jugarán en París, mientras que en diciembre se disputará un encuentro en territorio mexicano.

El anuncio fue realizado por la liga este lunes e incluye la programación de un partido en el Stade de France, así como la firma de un acuerdo multianual para continuar con partidos de temporada regular en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y el retorno de la NFL a México.

Francia se suma al calendario internacional de la NFL

El duelo en París marcará un hecho histórico al convertirse en el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia. El encuentro será protagonizado por los Saints, franquicia que cuenta con derechos de marketing en ese país dentro del Programa de Mercados Globales de la liga.

La propietaria del equipo, Gayle Benson, destacó la relevancia cultural del evento, al señalar la conexión histórica entre Luisiana y Francia, lo que refuerza la elección del equipo para este compromiso internacional.

El comisionado Roger Goodell confirmó que la próxima temporada habrá NFL Mexico City Game. 🇲🇽🏈

Muy pronto, más detalles. 👀



Commissioner Roger Goodell confirmed that there will be an NFL Mexico City Game next season. 🇲🇽🏈

More details coming soon. 👀@NFL pic.twitter.com/KZTLyBq9xH — NFL México (@nflmx) February 2, 2026

Regreso confirmado a la Ciudad de México

La NFL también confirmó su regreso a la Ciudad de México en diciembre, después de no jugar allí desde 2022 debido a las remodelaciones del Estadio Azteca, que ahora lleva el nombre comercial de Estadio Banorte.

El comisionado Roger Goodell indicó que la liga disputará partidos de temporada regular en este inmueble durante los próximos tres años, lo que refuerza el interés de la NFL por el mercado mexicano, uno de los más sólidos fuera de EUA.

El juego regresa, pero la verdad es que nunca nos fuimos... #NFLMexicoCityGame



The game is back, but the truth is, we never left... #NFLMexicoCityGame @NFL pic.twitter.com/2MqXC4O4Xz — NFL México (@nflmx) February 2, 2026

Expansión global como objetivo estratégico

Durante su conferencia previa al Super Bowl, Goodell explicó que la expansión internacional responde tanto a la ambición de la liga por consolidarse como un deporte global como a la demanda de ciudades interesadas en albergar partidos oficiales.

La NFL proyecta aumentar progresivamente el número de encuentros fuera de EUA hasta alcanzar 16 partidos internacionales por temporada, con el objetivo de que cada franquicia dispute al menos un juego en el extranjero.

Calendario internacional en cuatro continentes

Para 2026, la liga prevé partidos de temporada regular en cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Además de Francia y México, se contemplan juegos en Australia, Brasil, Alemania y el Reino Unido.

La NFL ya anunció su primer partido en Australia, con los Rams de Los Ángeles como anfitriones. También se disputarán encuentros en Río de Janeiro, Múnich y Londres, donde se celebrarán tres partidos.

LOS JUEGOS INTERNACIONALES EN 2026 🌎🏈🤩



¿Están listos para ver a su equipo favorito?#MundoNFL pic.twitter.com/lk0gNyxxNT — Mundo NFL (@MundoNFL) February 2, 2026

España se mantiene como mercado clave

La liga ratificó su compromiso con España mediante un acuerdo multianual para jugar partidos en el Santiago Bernabéu, aunque aún no se han definido los equipos participantes para el próximo encuentro.

En noviembre pasado, el primer partido de temporada regular en España reunió a 78,610 aficionados, cuando los Dolphins de Miami superaron 16-13 a los Commanders de Washington en tiempo extra.

La NFL reconoce a España como un mercado estratégico, con más de 11 millones de aficionados, y mantiene planes para fortalecer programas como el fútbol bandera y la participación juvenil, además de analizar la posibilidad de un futuro partido en Barcelona.

Hasta la fecha, la NFL ha disputado 62 partidos de temporada regular fuera de EUA, consolidando su presencia internacional como uno de los ejes centrales de su estrategia de crecimiento global.

Con información de agencias