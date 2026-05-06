Exnovio de Stephanie Vaquer, culpable de tentativa de feminicidio

Aunque ya fue declarado culpable, será hasta la siguiente semana cuando se dicte sentencia condenatoria, la cual podría ascender a 30 años de cárcel

Stephanie Vaquer es quizá la superestrella femenina más importante de la lucha libre actual, pero antes del glamour de la WWE, a la chilena le tocó pasar un trago amargo en su vida cuando estaba en México.

Cuando radicaba en el país azteca, Vaquer fue víctima de violencia por parte de Rogelio "N", conocido en el mundo del deporte espectáculo como Cuatrero, quien años después del caso fue encontrado culpable por violencia familiar y tentativa de feminicidio.

Aunque ya fue declarado culpable, será hasta la siguiente semana cuando se dicte la sentencia condenatoria en su contra, la cual podría llegar a ser de hasta 30 años de prisión.

Así se dio el caso

Todo comenzó en marzo de 2023, cuando Rogelio "N" fue detenido en Aguascalientes luego de una función de lucha, pues fue señalado de intentar estrangular a Vaquer, su entonces pareja sentimental, por lo que se le imputaron los cargos antes mencionados.

Luego de su detención, Cuatrero fue trasladado al Reclusorio Norte, donde permaneció mientras se llevaban a cabo las investigaciones. En marzo de 2025 su defensa logró su libertad, pero el proceso continuó, pese a que el luchador continuó con su carrera.

Será el martes 12 de mayo cuando se dé la sentencia de este caso, el cual trascendió fronteras debido a la cada vez mayor popularidad de Stephanie Vaquer, quien hoy día es la mayor atracción del wrestling femenino.