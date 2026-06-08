Exmundialistas respaldan a Raúl Rangel como portero titular

La decisión sobre la portería mexicana se mantiene como una de las principales incógnitas de Javier Aguirre, para el debut ante Sudáfrica

La portería de la Selección Mexicana volvió a colocarse en el centro del debate rumbo al debut mundialista ante Sudáfrica, luego de que Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez y Óscar ‘Conejo’ Pérez expresaran su confianza en que Raúl Rangel sea el guardameta titular por encima de Guillermo Ochoa.

Los exmundialistas mexicanos coincidieron en que el portero de Guadalajara llega con regularidad, confianza y respaldo suficiente para iniciar el partido del jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, aunque reconocieron que Javier Aguirre todavía podría sorprender con su decisión final.

Rangel gana respaldo en la pelea por la titularidad

El ‘Maza’ Rodríguez consideró que México cuenta con una línea defensiva sólida, pero señaló que la competencia por la portería se mantiene como uno de los puntos más intensos dentro del equipo nacional.

“Veo una línea defensiva muy sólida y una batalla muy intensa en la portería; creo que Rangel debe ser el que inicie, aunque podemos esperar alguna sorpresa. Javier tiene ese plus, de repente entrena con unos y el día de partidos pone otros”, afirmó Rodríguez.

El exdefensa se inclinó por el guardameta del Guadalajara sobre el veterano Guillermo Ochoa, quien recibió su sexta convocatoria a una Copa del Mundo y se mantiene como una de las voces de mayor experiencia dentro del vestidor mexicano.

Conejo Pérez destaca la regularidad del portero de Chivas

Óscar Pérez, quien defendió la portería del Tri en tres mundiales, coincidió con Rodríguez y aseguró que cualquiera de los tres arqueros convocados ofrece garantías, aunque ve a Rangel con argumentos suficientes para iniciar.

“Se ha hablado mucho de los porteros. Cualquiera que inicie la portería va a estar segura, aunque creo que Rangel lo ha hecho muy bien, Javier lo respalda, por lo que creo que puede iniciar. Javier es un tipo muy exacto en los detalles”, apuntó Pérez.

El ‘Conejo’ aclaró que su postura no está relacionada con una diferencia marcada de calidad entre los guardametas, sino con el momento futbolístico que atraviesa Rangel.

“Los tres porteros me gustan, pero Rangel ha tenido una gran regularidad con Guadalajara, por eso pienso que él puede estar”, subrayó.

La posible titularidad de Rangel representa uno de los temas más comentados en la previa del debut de México, especialmente porque Ochoa llega a este torneo con una trayectoria mundialista histórica y con liderazgo dentro del grupo.

Sin embargo, el propio entorno de la selección ha dejado abierta la competencia por el puesto, en una decisión que podría marcar un relevo generacional bajo el mando de Javier Aguirre.

En ese escenario, Rangel aparece como una opción fortalecida por su continuidad en Guadalajara, mientras que Carlos Acevedo completa el grupo de porteros convocados para el torneo.

Maza Rodríguez también destaca a Johan Vázquez

Además del debate en la portería, el ‘Maza’ Rodríguez habló sobre la solidez defensiva que observa en el equipo mexicano y puso especial atención en el nivel de Johan Vázquez, defensa del Genoa italiano.

“Me gustan mucho los centrales. Destaco lo que ha mostrado Johan, quien está haciendo muy bien las cosas en el fútbol italiano, ojalá que sus actuaciones le alcancen para saltar a un equipo más grande; creo que puede ser el referente del fútbol mexicano”, puntualizó el ‘Maza’.

Para el exfutbolista, México cuenta con una base defensiva capaz de competir en casa, siempre que el equipo logre sostener orden, intensidad y concentración desde el primer partido.

Rodríguez, quien disputó tres mundiales y fue campeón de la Supercopa de los Países Bajos con el PSV Eindhoven, también expresó su emoción por ver el debut de México en el Estadio Azteca.

“Estoy contento con esta selección y ansioso por verlos. Esta selección es lo mejor que escogió Javier Aguirre, tienen mucha calidad y no hay nada mejor que competir aquí con su gente; los vamos a apoyar con todo. México debe empezar ganando y espero que hagan lo que nosotros no pudimos”, puntualizó.

Con el arranque del torneo cada vez más cerca, la decisión sobre la portería mexicana se mantiene como una de las principales incógnitas de Javier Aguirre, en medio de una expectativa creciente por el debut ante Sudáfrica.