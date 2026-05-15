Exmédico de Maradona dice cómo se podría haber evitado su muerte

El médico también aseguró que recomendó que continuara su recuperación en una clínica de rehabilitación y no en una vivienda particular.

Mario Schiter, médico especializado en cuidados intensivos que trató a Diego Armando Maradona durante una grave crisis cardíaca en el año 2000, declaró este jueves en el juicio por la muerte del exfutbolista y aseguró que su fallecimiento pudo haberse evitado con tratamiento médico básico.

Durante su testimonio ante el tribunal, Schiter afirmó que el estado de salud que presentaba Maradona en sus últimos días era tratable y que una intervención adecuada habría permitido estabilizarlo rápidamente.

"Con diuréticos y dieta, en 48 horas hubiese estado considerablemente mejor", sostuvo el médico durante la audiencia.

Exmédico de Maradona cuestiona atención domiciliaria

Schiter explicó que diariamente atiende pacientes con cuadros similares en terapia intensiva y que el manejo médico de una insuficiencia cardíaca congestiva suele mostrar mejorías en pocas horas.

"Los descargamos de volumen con diuréticos y después de 12 horas ya están en el domicilio", declaró.

El especialista recordó además que en noviembre de 2020 intentó visitar a Maradona en la clínica donde había sido operado, aunque no le permitieron ingresar.

Semanas después, Claudia Villafañe lo convocó para participar como veedor durante la autopsia practicada al astro argentino.

Autopsia reveló acumulación de líquidos en varios órganos

Según los resultados oficiales, Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca agravada.

Durante la audiencia, la Fiscalía volvió a mostrar imágenes de la autopsia en las que se observa una gran cantidad de líquido acumulado en el abdomen del exfutbolista.

Los peritos calcularon posteriormente que había cerca de tres litros de líquido acumulado, además de presencia en pulmones, cerebro, pericardio y piernas.

Schiter explicó que este tipo de acumulación ocurre cuando el corazón no logra bombear correctamente la sangre, provocando que el líquido invada distintos órganos.

Médicos recomendaron internación en clínica especializada

El médico también aseguró que recomendó que Maradona continuara su recuperación en una clínica de rehabilitación y no en una vivienda particular, donde finalmente permaneció bajo cuidados domiciliarios.

A lo largo del juicio, varios testigos han señalado que el neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal de Maradona y principal acusado, ignoró advertencias sobre el deterioro físico y la hinchazón que presentaba el exjugador.

Además de Luque, otros profesionales de la salud enfrentan cargos por presuntas responsabilidades en la muerte del ídolo argentino.