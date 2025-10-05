Exmariscal Mark Sánchez apuñalado y arrestado en Indianápolis

Mark Sánchez, exjugador de NFL, fue apuñalado y arrestado en Indianápolis; se encuentra estable y la policía investiga los hechos ocurridos en el centro

Mark Sánchez, exmariscal de campo de la NFL y actual comentarista deportivo, fue apuñalado en el centro de Indianápolis la madrugada del sábado 4 de octubre. El incidente dejó al exjugador de 38 años con heridas críticas, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital local.

Horas más tarde, la policía informó que Sánchez fue arrestado mientras recibía atención médica por agresión con lesiones, tras entrar presuntamente de manera ilegal a un vehículo bajo los efectos del alcohol.

Fox Sports, cadena donde trabaja, confirmó que Sánchez se encuentra estable y agradeció la labor del personal médico, solicitando respeto a su privacidad y la de su familia.

El ataque ocurrió cerca de la medianoche, cuando la policía recibió reportes de dos personas heridas; Sánchez habría sido apuñalado, mientras que otra persona sufrió laceraciones. El motivo del incidente aún no se ha revelado, aunque se sabe que el exmariscal estaba en la ciudad para narrar el partido entre Colts y Raiders en el Lucas Oil Stadium.

La investigación continúa y el caso será presentado ante la oficina del fiscal del condado de Marion para esclarecer los hechos.