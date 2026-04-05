Exjugador del Toluca enfrenta batalla contra el cáncer

El exfutbolista defendió los colores del equipo entre 1994 y 2002, periodo en el que contribuyó a consolidar una de las generaciones más recordadas.

El exfutbolista Enrique Alfaro, integrante del histórico Toluca de finales de los 90, enfrenta un delicado momento de salud tras ser diagnosticado con cáncer en las cuerdas vocales, situación que ha generado muestras de apoyo en el entorno del futbol mexicano.

¿Qué le pasó a Enrique Alfaro, exjugador del Toluca?

De acuerdo con información difundida en una campaña de recaudación, el exjugador fue sometido a una cirugía de urgencia luego de recibir el diagnóstico.

El tumor fue extirpado en su totalidad y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, aunque continúa bajo tratamiento médico.

Su paso por el Toluca en una época histórica

Alfaro formó parte de una de las etapas más exitosas de los Diablos Rojos del Toluca, equipo que bajo la dirección de Enrique Meza logró el tricampeonato en los torneos Verano 1998, 1999 y 2000.

En aquel plantel compartió cancha con figuras como José Saturnino Cardozo, José Manuel Abundis y Fabián Estay, destacando como un extremo derecho caracterizado por su velocidad y desborde.

Una trayectoria ligada al futbol

El exfutbolista defendió los colores del Toluca entre 1994 y 2002, periodo en el que contribuyó a consolidar una de las generaciones más recordadas del club en la Liga MX.

Tras su retiro, continuó vinculado al deporte desde distintas áreas, principalmente en su lugar de origen, Puerto Vallarta, donde impulsó proyectos de formación para jóvenes futbolistas.

También formó parte de cuerpos técnicos, siendo su última etapa como auxiliar de Hernán Cristante en FC Juárez durante 2023.

Familia solicita apoyo para gastos médicos

Ante los costos derivados del tratamiento, la familia del exjugador ha solicitado apoyo económico a través de una plataforma digital, apelando a la solidaridad de aficionados y excompañeros.

Mientras avanza su tratamiento, el respaldo de la comunidad deportiva se mantiene como un factor clave en este proceso.