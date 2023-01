Exjugador de Pumas promociona OnlyFans de su esposa

Crédito: Instagram

Javier Cortés, exjugador de los Pumas, manifestó su apoyo a su esposa, Aline Torres, quien se animó a crear contenido erótico para OnlyFans

Por: Luz Camacho

Enero 24, 2023, 15:53

Javier Cortés, ex jugador de Club Pumas, quien desde el 2020 había desaparecido del mapa futbolístico, regresó al ojo público, pero no por algo relacionado con su carrera deportiva, sino para promocionar la cuenta de OnlyFans de su esposa, Aline Torres.



Y es que no es de sorprenderse, pues la plataforma de contenido para adultos se ha convertido en una muy buena oportunidad para mujeres y hombres que buscan un ingreso extra, ya que permite que generen dinero fácilmente.



Incluso algunos creadores de contenido han convertido a OnlyFans en su principal fuente de ingreso, llevándolos a invertir en su contenido para que sea atractivo para los usuarios y conseguir más suscriptores.



Por su parte, Cortés en su cuenta de Twitter decidió compartir las promociones que su esposa hace de su cuenta de OnlyFans para que más personas compren su contenido erótico y llegue a generar mayores ingresos.





Otro exjugador auriazul que también ha apoyado a su pareja para promocionar su cuenta de OnlyFans es Alfredo ‘Pollo’ Zaldívar.



Además de compartir la cuenta de Mariana Clemente, el portero de 32 años ha aparecido en dicho contenido candente.







¿Quién es Javier Cortés?



Javier Cortés comenzó su carrera como futbolista como delantero, pasó a ser extremo derecho y terminó jugando como mediocampista de contención en distintos clubes.



Debutó en 2002 con los Pumas de la UNAM, donde se fue ganando la titularidad; pasando con técnicos como Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y Guillermo Vázquez.



Con los universitarios logró dos campeonatos de la Liga MX conseguidos en el 2009 y en el clausura 2011, en este último torneo consiguió varios goles importantes.



En 2017 se oficializó su traspaso al Club Santos Laguna en compra definitiva en cambio por Néstor Calderón.



Su desempeño lo llevó a ser convocado a la Selección Mexicana, donde ganó Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El último partido que jugó fue en 2020 con el Atlético de San Luis.



Actualmente se dedica a gestionar un negocio de comida ubicado en Santa Úrsula Coapa, llamado ‘Carnitas El Cuñado’ en ayuda de su familia. En sus redes sociales también da a conocer que se dedica a los grupos de inversiones, rodeado de su familia.