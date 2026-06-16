¿Existe una maldición en las portadas de videojuegos de la UFC?

esde 2014, prácticamente cada edición del videojuego ha estado acompañada por algún revés importante para sus figuras principales

En el mundo de los deportes existen supersticiones que sobreviven durante décadas, pero pocas han ganado tanta fuerza entre los aficionados de las artes marciales mixtas como la llamada “maldición de la portada” de los videojuegos de UFC.

Aunque no existe ninguna evidencia que respalde la teoría, la coincidencia de derrotas, pérdidas de campeonatos, lesiones y problemas fuera del octágono sufridos por varios de los peleadores elegidos para protagonizar las portadas de la saga de EA Sports ha mantenido viva la conversación durante más de una década.

Desde 2014, prácticamente cada edición del videojuego ha estado acompañada por algún revés importante para sus figuras principales, alimentando una superstición que sigue siendo tema de debate entre seguidores y analistas de las MMA.

Los primeros casos que dieron origen a la teoría

La historia comenzó con el lanzamiento de EA Sports UFC, cuya portada fue protagonizada por Jon Jones y Alexander Gustafsson.

Poco tiempo después, Gustafsson sufrió una dura derrota ante Anthony Johnson, mientras que Jones atravesó una de las etapas más complicadas de su carrera tras perder su campeonato debido a problemas disciplinarios y situaciones extradeportivas.

Para muchos aficionados, aquella coincidencia fue el primer indicio de una tendencia que terminaría fortaleciéndose con el paso de los años.

McGregor y Rousey reforzaron la leyenda

La teoría ganó notoriedad mundial con la llegada de EA Sports UFC 2, videojuego que tuvo como protagonistas a Conor McGregor y Ronda Rousey, dos de las figuras más dominantes y mediáticas de la época.

Tras aparecer en la portada, McGregor sufrió una inesperada derrota ante Nate Díaz, mientras que Rousey vio derrumbarse su reinado dentro de la organización luego de una serie de resultados adversos que marcaron el final de su etapa como campeona en sus combates contra Holly Holm y Amanda Nunes, donde lamentablemente en ambos combates se le notó un nivel dentro del deporte sumamente bajo.

Posteriormente, McGregor volvió a ser elegido para encabezar la portada de UFC 3 y poco después cayó ante Khabib Nurmagomedov en una de las peleas más importantes de su carrera.

La maldición persiguió a campeones recientes

En UFC 4, Israel Adesanya y Jorge Masvidal fueron las figuras seleccionadas. Aunque inicialmente parecía que la superstición llegaba a su fin, ambos terminaron atravesando momentos complicados.

Masvidal sufrió una de las derrotas más impactantes de su trayectoria ante el entonces campeón de peso welter Kamaru Usman, quien lo dominó y lo noqueó por completo en su respectivo combate, mientras que Adesanya perdió posteriormente su invicto en artes marciales mixtas ante Jan Blachowicz en un intento de convertirse en doble campeón al subir a las 205 libras.

La situación se repitió con UFC 5, donde Alexander Volkanovski y Valentina Shevchenko ocuparon la portada principal.

Shevchenko perdió el cinturón de peso mosca frente a la mexicana Alexa Grasso en un combate sumamente llamativo, Volkanovski fue derrotado en peleas clave y terminó cediendo su campeonato pluma al peleador georgiano-español Ilia Topuria, mientras que Israel Adesanya, protagonista de la edición Deluxe, también perdió el título de peso medio.

Alex Pereira se convierte en el caso más reciente

La conversación sobre la supuesta maldición volvió a tomar fuerza en 2026 con la presentación de Alex Pereira y Max Holloway como las figuras principales de UFC 6.

Sin embargo, apenas semanas después de la revelación de la portada, Pereira sufrió un revés que rápidamente fue relacionado por los aficionados con la famosa teoría.

El brasileño cayó ante Ciryl Gane en UFC FREEDOM 250 evento celebrado en la Casa Blanca, combate en el que buscaba convertirse en el primer peleador de la historia en conquistar campeonatos en tres divisiones distintas dentro de la organización.

La derrota frenó una de las hazañas más ambiciosas de la era moderna de las MMA y volvió a colocar la portada del videojuego en el centro de la conversación.

Aunque todo apunta a una simple coincidencia estadística, la realidad es que la lista de campeones y estrellas que han atravesado momentos difíciles después de convertirse en la imagen de UFC continúa creciendo, manteniendo viva una de las supersticiones más famosas del deporte de combate.