Exigen principales ligas europeas una reforma estructural a FIFA

Pese a las críticas, Infantino tiene previsto buscar la reelección como presidente de la federación para un último mandato que se extendería hasta 2031

La Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, la Serie A de Italia y la Bundesliga de Alemania exigieron una reforma en la gobernanza de la FIFA, tras el fallido proyecto del presidente del organismo, Gianni Infantino, para comercializar participaciones relacionadas con la Copa del Mundo.

En un comunicado conjunto, las cuatro principales ligas europeas cuestionaron la gestión de la FIFA y acusaron a su presidente de impulsar “ideas explotadoras” en lugar de establecer mecanismos para proteger al futbol ante ese tipo de prácticas.

Aunque las ligas no se sumaron a la petición de la UEFA para que Infantino deje el cargo, sí cuestionaron la concentración de facultades regulatorias, comerciales y políticas en la presidencia de la FIFA.

"El problema de gobernanza de la FIFA va mucho más allá del papel de un solo individuo", señalaron, al plantear si el presidente debe ejercer ese nivel de poder sin controles y contrapesos efectivos.

Estas organizaciones pidieron que quienes aspiren a dirigir la FIFA presenten propuestas de reforma estructural antes de las próximas elecciones.

Rechazo al proyecto de $20,000 millones de dólares

La presión contra Infantino aumentó después de que trascendiera su propuesta para crear FIFA Forward Enterprise, una empresa valuada en $20,000 millones de dólares que habría gestionado activos comerciales relacionados con la Copa del Mundo con participación de inversionistas privados.

El proyecto generó rechazo dentro y fuera de la FIFA y terminó siendo abandonado.

Las cuatro ligas forman parte de European Leagues, organización que presentó en 2023 una queja ante la Comisión Europea contra lo que calificó como estándares de gobernanza “abusivos” de la FIFA.

Pese a las críticas, Infantino tiene previsto buscar la reelección como presidente de la FIFA para un último mandato que se extendería hasta 2031.

Las cuatro ligas señalaron que el debate no debe centrarse únicamente en quién ocupará la presidencia, sino en cómo debe funcionar la organización.

El plazo para registrar candidaturas vence el 18 de noviembre, mientras que las elecciones están previstas para el próximo año en Marruecos.