Exfutbolista saca arma de fuego durante partido en Jalisco

Este exjugador de los Leones Negros ahora se desesmpeña como DT y tesorero del Atlante. Se presume que las autoridades buscan dar con su paradero

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El exfutbolista José Inés Lomeli, alias "El Tepa" fue señalado en redes sociales por portar un arma de fuego durante un partido registrado durante la mañana de este domingo en el municipio de El Salto, Jalisco.

El partido entre Atlante y Potros, perteneciente a una liga local, provocó que se "calentarán los ánimos" durante el juego, por lo que los jugadores comenzaron a a empujarse. Sin embargo, en un momento, comenzaron a correr.

A través de redes sociales, se muestra el motivo de su huida. En las imágenes difundidas se muestra como el exjugador de los Leones Negros y director técnico del Atlante, que se encontraba entre la tribuna, se acercó a la malla metálica por donde uno de los jugadores de su equipo estaba pasando para después entregarle un arma de fuego.

De manera extraoficial, se informó que una persona resultó herida, por lo que el exjugador ya es buscado por las autoridades.