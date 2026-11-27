El guardameta del Bayern Múnich, Manuel Neuer, ha quedado en el centro de la polémica en Alemania luego de que se difundieran versiones sobre una presunta infidelidad hacia su esposa y madre de sus dos hijos, Anika Bissel.
De acuerdo con información publicada originalmente por medios alemanes, el arquero de 40 años —quien a principios de este mes sufrió un desgarro parcial en un tendón del pie derecho— viajó recientemente a Brasil acompañado de una mujer 17 años menor que él, señalada de forma preliminar como su fisioterapeuta.
Antecedentes del viaje y tensión en redes sociales
Los reportes periodísticos apuntan a que el traslado a Brasil no habría sido el único viaje conjunto del futbolista y la fisioterapeuta, ya que en septiembre ambos habrían coincidido en la isla italiana de Sicilia.
La controversia cobró mayor fuerza tras la publicación, atribuida a Anika Bissel, de un extenso y severo mensaje en redes sociales sobre la infidelidad durante el embarazo. Según diversos reportes, la pareja se separó en octubre pasado, tras el nacimiento de su segundo hijo.
"Engañar a una mujer embarazada es otro nivel de maldad. Imagina mirar a la mujer que está llevando a tu hijo, ver cómo cambia su cuerpo, cómo lucha, cómo se cansa y cómo atraviesa todo lo que conlleva un embarazo, y aun así tener la desfachatez de traicionarla a sus espaldas", señala el texto difundido en redes y retomado por medios europeos como Sport.
El escrito, interpretado ampliamente como una indirecta hacia el guardameta, añade:
"Eso no es un 'error'. Es una decisión. Una decisión egoísta, cruel y carente de respeto. Si puedes traicionar a la mujer que está llevando a tu propio hijo, especialmente cuando más te necesita, no es que te falte lealtad: te falta decencia y respeto básicos".