Anika Bissel acusó indirectamente al campeón del mundo en 2014 de engañarla con una fisioterapeuta 17 años menor que él mientras ella estaba embarazada

El guardameta del Bayern Múnich, Manuel Neuer, ha quedado en el centro de la polémica en Alemania luego de que se difundieran versiones sobre una presunta infidelidad hacia su esposa y madre de sus dos hijos, Anika Bissel.

De acuerdo con información publicada originalmente por medios alemanes, el arquero de 40 años —quien a principios de este mes sufrió un desgarro parcial en un tendón del pie derecho— viajó recientemente a Brasil acompañado de una mujer 17 años menor que él, señalada de forma preliminar como su fisioterapeuta.

Antecedentes del viaje y tensión en redes sociales

Los reportes periodísticos apuntan a que el traslado a Brasil no habría sido el único viaje conjunto del futbolista y la fisioterapeuta, ya que en septiembre ambos habrían coincidido en la isla italiana de Sicilia.

La controversia cobró mayor fuerza tras la publicación, atribuida a Anika Bissel, de un extenso y severo mensaje en redes sociales sobre la infidelidad durante el embarazo. Según diversos reportes, la pareja se separó en octubre pasado, tras el nacimiento de su segundo hijo.

"Engañar a una mujer embarazada es otro nivel de maldad. Imagina mirar a la mujer que está llevando a tu hijo, ver cómo cambia su cuerpo, cómo lucha, cómo se cansa y cómo atraviesa todo lo que conlleva un embarazo, y aun así tener la desfachatez de traicionarla a sus espaldas", señala el texto difundido en redes y retomado por medios europeos como Sport.

El escrito, interpretado ampliamente como una indirecta hacia el guardameta, añade: