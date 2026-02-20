Exentrenador revela intento de imponer portero en el Tri en 2012

El resultado deportivo de ese entonces fue la medalla de oro para la Selección Mexicana Olímpica tras imponerse a Brasil en el estadio de Wembley.

La obtención de la medalla de Oro en Londres 2012 es uno de los momentos más relevantes en la historia del futbol mexicano. Sin embargo, detrás de aquella hazaña hubo decisiones internas que no estuvieron exentas de debate y presiones.

Nicolás Navarro, quien formó parte del cuerpo técnico como entrenador de porteros, relató que durante la conformación del plantel olímpico existió la intención de que Guillermo Ochoa fuera incluido como refuerzo mayor.

La elección del refuerzo mayor en la portería

El reglamento permitía convocar a tres jugadores mayores de edad para reforzar al equipo Sub-23. En la posición de portero, las opciones que se analizaron fueron Guillermo Ochoa y Jesús Corona. Navarro sostuvo que, en ese momento, Corona atravesaba un rendimiento que lo colocaba como la alternativa más sólida.

“Cuando se empieza a decidir qué refuerzos mayores debemos llevar, obviamente pensamos en un portero, que estaba entre Memo Ochoa y Chuy Corona. Ahí se hizo el debate, mucha gente decía que era Ochoa. En Cruz Azul, Chuy venía con un muy buen proceso, era de los mejores, para mí era más completo (Corona) porque sí sale a cortar centros, tenía buen agarre, estaba mejor que Ochoa”.

Según su testimonio, distintas voces dentro del entorno federativo respaldaban la opción de Ochoa. Navarro afirmó que incluso recibió presiones directas para modificar su postura.

La postura del cuerpo técnico

El exguardameta explicó que presentó argumentos técnicos y análisis en video ante José Manuel de la Torre, entonces seleccionador nacional, y Luis Fernando Tena, responsable del equipo olímpico. Ambos, dijo, respetaron su evaluación como especialista en la posición.

“Cuando yo dije que debía ser Chuy Corona, me eché a todos encima. No diré nombres, pero hasta un federativo de la Selección me quería obligar a que llevara a Memo Ochoa, pero dije que no. Afortunadamente, me respaldaron como entrenador de porteros, sin meter a los federativos. Teniendo el consentimiento de Chepo y Flaco, lo demás salió sobrando”.

Finalmente, la decisión se mantuvo y Corona fue designado como portero titular del conjunto que viajó a Londres.

El resultado deportivo en Londres 2012

La Selección Mexicana Olímpica logró la medalla de Oro tras imponerse a Brasil en el estadio de Wembley. Jesús Corona defendió la portería y portó el gafete de capitán durante el torneo.

El relato de Navarro aporta detalles sobre el proceso interno previo al torneo y describe cómo se resolvió una de las decisiones más relevantes en la conformación del equipo que alcanzó el máximo logro internacional del futbol mexicano.