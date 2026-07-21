Excampeón de la UFC Ilia Topuria festeja campeonato de España

Por ahora, el excampeón continúa alejado del octágono, y se espera que regrese a la actividad dentro de la UFC para finales de 2026

Ilia Topuria dejó por unas horas la discreción que había mantenido durante su recuperación y se sumó a los festejos por el campeonato conquistado por España, luego de la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™.

El excampeón de UFC fue captado celebrando junto con familiares y amigos, con una bandera española sobre los hombros, mientras cantaba, saltaba y abrazaba a quienes lo acompañaban. En algunas imágenes también aparece su hijo participando en una reunión marcada por la música y los cánticos dedicados a la selección.

Topuria felicita a los campeones del mundo

Además de su efusiva reacción, el peleador hispano-georgiano compartió un mensaje para reconocer el logro del conjunto dirigido por Luis de la Fuente: “¡Campeones del mundo! ¡Felicidades, equipo!”.

La celebración ocurrió después de que España derrotara a Argentina con una anotación de Ferran Torres en el tiempo extra, resultado con el que la Roja consiguió el segundo título mundial de su historia.

No one has seen Ilia Topuria's eyes since his loss to Justin Gaethje. He's worn sunglasses at every appearance. 👀😬



(Via Topuria Army) pic.twitter.com/vor0BtIF5l — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) July 20, 2026

Topuria ha mostrado públicamente su identificación con España en diferentes momentos de su carrera. Aunque nació en Alemania y tiene ascendencia georgiana, desarrolló buena parte de su trayectoria deportiva en Alicante y obtuvo la nacionalidad española en 2024.

Los lentes oscuros llaman la atención durante el festejo

Un detalle que generó comentarios fue que Topuria utilizó lentes oscuros durante la celebración nocturna, incluso dentro del lugar donde se encontraba reunido con sus acompañantes.

El peleador no ha explicado si los usa por recomendación médica, aunque su aparición ocurre mientras continúa recuperándose de las lesiones sufridas frente a Justin Gaethje en UFC Freedom 250, combate en el que perdió el campeonato de peso ligero y sufrió la primera derrota de su carrera profesional.

Las evaluaciones realizadas después de aquella pelea confirmaron fracturas sin desplazamiento en ambos huesos orbitales, además de una lesión en la nariz.

Topuria también presentó una fuerte inflamación en el rostro y problemas de visión durante el enfrentamiento, motivo por el cual su equipo decidió detener la pelea al terminar el cuarto asalto.

Permanece bajo suspensión médica

Aunque la hinchazón y los hematomas han disminuido, personas cercanas al peleador han señalado que todavía presenta sensibilidad y algunas molestias. Los lentes oscuros podrían ayudarle a reducir la exposición a luces intensas o a proteger la zona afectada, pero no existe una confirmación directa de que los utilice debido a sus lesiones.

Topuria permanece bajo una suspensión médica provisional de 180 días, una medida preventiva que podría reducirse si recibe el alta de un especialista.

Por ahora, el excampeón continúa alejado del octágono, y se espera que regrese a la actividad dentro de la UFC para finales de 2026.