Exárbitro inglés niega acusación por video indebido de menor

El exárbitro ha recibido la libertad condicional y tendrá que volver a comparecer ante la el tribunal el próximo 9 de octubre.

El exárbitro de la Premier League David Coote, que fue despedido en diciembre de 2024 por la PGMOL, organismo que gestiona al colectivo arbitral en Inglaterra, se ha declarado no culpable de producir un video indecente de un menor.

La acusación, de categoría A —el nivel más grave en este tipo de delitos—, se basa en un archivo de video recuperado por los agentes en febrero de 2025, por el que fue imputado el pasado 12 de agosto.

Coote compareció este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Nottingham, y, en una audiencia que duró 18 minutos, confirmó su nombre y fecha de nacimiento, además de declararse no culpable del delito del que se le acusa.

Coote fue despedido en diciembre de 2024 por la PGMOL tras la filtración de un video en el que presuntamente realizaba comentarios despectivos hacia el Liverpool y su entonces entrenador, Jürgen Klopp.

Además, la Federación Inglesa (FA) le impuso en agosto una suspensión de ocho semanas por esos mismos hechos. Coote también fue suspendido por la UEFA cuando se hizo viral un video suyo consumiendo una sustancia blanca durante la disputa de la Eurocopa de 2024 en la que dirigió varios encuentros.

También se le acusó de sacar una tarjeta amarilla en un partido en 2019 para beneficiarse económicamente de ello, pero fue absuelto por la FA tras la consecuente investigación.

La Policía recordó que los cargos por "producción de imágenes indecentes de menores pueden incluir acciones como descargar, compartir o almacenar material ilícito".

El caso sigue bajo investigación y las autoridades han advertido de que no se harán más declaraciones hasta la vista judicial.