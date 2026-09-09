Ex peleador de la UFC Diego Sánchez es arrestado en Nuevo México

Diego Sánchez alcanzó notoriedad en 2005 al ganar el torneo de peso mediano de la primera temporada de The Ultimate Fighter

Diego “The Nightmare” Sánchez, expeleador de UFC, fue detenido nuevamente en Nuevo México, ahora por una acusación de conducción agravada bajo los efectos del alcohol y una posible violación de su libertad condicional.

El antiguo competidor de artes marciales mixtas, de 44 años, ingresó la tarde del lunes 7 de septiembre al Centro de Detención del Condado de Socorro, donde permanecía bajo custodia y sin una fianza establecida.

Los registros judiciales señalan que la acusación agravada estaría relacionada con un nivel de alcohol en la sangre superior a 0.16.

Sin embargo, las autoridades todavía no han informado cómo ocurrió la detención ni si estuvo involucrado en algún accidente.

Nuevo arresto podría afectar su libertad condicional

Sánchez cumple actualmente una sentencia de cinco años de libertad condicional supervisada por un caso anterior relacionado con el uso de un arma de fuego.

Entre las condiciones establecidas por el tribunal se encontraba la prohibición de consumir alcohol, por lo que la nueva detención podría ocasionar una audiencia para determinar si incumplió las restricciones impuestas.

En caso de que un juez confirme la violación, el expeleador podría enfrentar medidas adicionales de supervisión, tratamiento obligatorio o incluso la revocación del beneficio y su traslado a prisión.

Hasta el momento, ni Sánchez ni su representación legal han emitido una postura pública sobre las nuevas acusaciones. Tampoco se ha informado si durante el incidente hubo personas lesionadas o daños materiales.

Fue sentenciado por disparar desde un vehículo

El proceso anterior se originó el 18 de julio de 2025, cuando Sánchez viajaba como pasajero en una camioneta Jeep que circulaba por Albuquerque.

Agentes que atendían un accidente vial escucharon una detonación y siguieron el vehículo. Durante la investigación, el conductor habría declarado que el antiguo peleador accionó un arma hacia el aire desde una de las ventanas.

Sánchez negó inicialmente haber realizado el disparo, aunque reconoció que había una pistola dentro de la unidad. Posteriormente, fue acusado de disparar desde un vehículo y del uso negligente de un arma mortal.

En febrero de 2026 se declaró culpable de un delito grave de cuarto grado por disparar desde o contra un vehículo. El segundo cargo fue retirado como parte de un acuerdo con la Fiscalía.

Aunque los fiscales solicitaron una pena de dos años de cárcel, el juez resolvió imponerle cinco años de libertad condicional y 800 horas de servicio comunitario. Después de conocer la sentencia, Sánchez aseguró que asumía la responsabilidad por sus acciones y que recibía atención por problemas relacionados con su salud mental.

Una trayectoria marcada por combates memorables

Diego Sánchez alcanzó notoriedad en 2005 al ganar el torneo de peso mediano de la primera temporada de The Ultimate Fighter, competencia que impulsó su llegada a UFC.

Durante su paso por la empresa disputó 32 combates y consiguió 19 victorias. También compitió en diferentes categorías y en 2009 enfrentó a B.J. Penn por el campeonato de peso ligero.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su enfrentamiento contra Clay Guida, realizado en 2009 e incorporado una década después al Salón de la Fama de UFC.

Sánchez tuvo su última pelea dentro de UFC en 2020 y posteriormente participó en boxeo a puño limpio.

Ahora permanece a disposición de las autoridades mientras un tribunal determina su situación jurídica y las posibles consecuencias sobre la sentencia que ya cumplía.