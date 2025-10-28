Evander Holyfield llama 'el mejor del mundo' a Julio César Chávez

El excampeón mundial calificó al mexicano como el mejor boxeador de la historia y destacó su poder y temple en el ring durante su visita al país

Evander Holyfield, una de las máximas leyendas del boxeo mundial, se encuentra en México y no pasó desapercibido. Con la serenidad de quien lo ha ganado todo sobre el ring, el excampeón de peso crucero y pesado habló de su carrera, de los grandes combates de la actualidad y, sobre todo, de su respeto hacia el boxeo mexicano.

El cuatro veces campeón mundial, que también ganó una medalla olímpica en Los Ángeles 1984, aprovechó su visita para rendir tributo a Julio César Chávez, a quien calificó como el mejor pugilista que ha dado México.

"¿El mejor boxeador mexicano del mundo? Bueno, sin duda es Julio César Chávez. Él me demostró que podía hacer cualquier cosa en el ring, lo digo porque lo vi; tenía una gran forma y poder”, expresó el estadounidense.

Holyfield también compartió su punto de vista sobre la pelea más comentada del año: Saúl “Canelo” Álvarez contra Terence Crawford. Para el exmonarca, el estadounidense fue superior aquella noche, aunque destacó el esfuerzo del mexicano.

“Canelo es un gran boxeador, pero Crawford conectó más y supo evitar los golpes. En este deporte se trata de golpear sin ser golpeado”, explicó con naturalidad.

Pese al resultado, el excampeón aseguró que la trayectoria de Canelo sigue siendo una de las más destacadas del boxeo actual.

“Lo importante no es perder o ganar una pelea, sino levantarte cada vez. Eso es lo que hace a un verdadero campeón”, agregó.

A su lado, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, elogió su carrera y lo reconoció como un referente de superación.

“Holyfield representa la esencia del boxeo: disciplina, fuerza y humanidad. Es un ejemplo para las nuevas generaciones”, dijo.

Con su visita, Evander Holyfield recordó que las leyendas no solo se forjan con títulos, sino con el respeto que siembran dentro y fuera del ring.