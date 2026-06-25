EUA flexibiliza restricciones de viaje a Irán en el Mundial

Estados Unidos permitirá a la selección de Irán viajar dos días antes de su partido del Mundial en Seattle, aunque deberá salir del país tras el encuentro

El gobierno de Estados Unidos ha decidido flexibilizar las restricciones de viaje impuestas a la selección de Irán durante su participación en el Mundial, permitiendo que el equipo llegue al país con dos días de anticipación a su próximo partido en Seattle.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que el conjunto iraní deberá abandonar el territorio estadounidense el mismo día en que dispute su encuentro del viernes, según informó el Departamento de Seguridad Nacional.

Irán viajará desde su base en Tijuana

De acuerdo con la Federación de Futbol de Irán, el equipo dejará su campamento base en Tijuana, México, el miércoles para dirigirse a Seattle, donde enfrentará su siguiente compromiso en la competición.

El cambio de política representa una ligera modificación respecto a las restricciones previas, que solo permitían el ingreso del equipo a Estados Unidos un día antes de los partidos, lo que generó quejas por parte del cuerpo técnico y los jugadores.

Quejas por limitaciones logísticas

La selección iraní ha expresado en distintas ocasiones su inconformidad con las dificultades de traslado, señalando que los largos trayectos y los tiempos reducidos de preparación han afectado su rendimiento deportivo.

En partidos anteriores disputados en Los Ángeles, el equipo llegó con menos de 24 horas de anticipación, lo que su entrenador calificó como una desventaja significativa.

Además, Irán ha enfrentado complicaciones en los desplazamientos entre Tijuana y ciudades sede en Estados Unidos, incluyendo traslados prolongados y restricciones para parte del personal técnico y directivo.

Decisión tras evaluación de traslados

Funcionarios estadounidenses indicaron que la medida fue tomada tras evaluar los dos primeros traslados del equipo, con la posibilidad de ampliar los tiempos de estancia si las operaciones continuaban sin incidentes.

El director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, Andrew Giuliani, explicó que el ajuste formaba parte de una revisión gradual de los protocolos de movilidad del equipo.

La modificación ocurre en medio de tensiones y negociaciones entre distintas federaciones y la organización del torneo respecto a los traslados de selecciones entre sedes en Norteamérica.

En paralelo, otras selecciones también han solicitado ajustes logísticos, aunque en algunos casos las peticiones han sido rechazadas por motivos de seguridad y organización del evento.