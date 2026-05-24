EUA exige aislamiento a selección de RD Congo antes del Mundial

El equipo africano ya se encuentra concentrado en Europa, donde continuará su preparación con entrenamientos controlados y protocolos médicos permanentes

La selección de República Democrática del Congo deberá cumplir un aislamiento preventivo de 21 días antes de ingresar a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026, como parte de las medidas sanitarias impuestas por el brote de ébola registrado en el país africano.

La decisión coloca al equipo congoleño en una situación inédita rumbo a la Copa del Mundo, ya que deberá preparar su debut mundialista bajo una estricta burbuja sanitaria mientras mantiene sus compromisos deportivos previos al torneo.

Burbuja sanitaria antes de viajar a Houston

Las autoridades estadounidenses solicitaron que la delegación de RD Congo permanezca aislada durante tres semanas en Bélgica, antes de viajar a Houston, ciudad donde debutará en la Copa del Mundo.

El equipo africano ya se encuentra concentrado en Europa, donde continuará su preparación con entrenamientos controlados y protocolos médicos permanentes.

La medida incluye restricciones de contacto externo, monitoreo sanitario constante y separación inmediata de cualquier integrante que se sume después al grupo.

Riesgo por brote de ébola modifica la preparación

El aislamiento fue solicitado debido al brote de ébola en República Democrática del Congo, donde las autoridades sanitarias mantienen vigilancia por casos sospechosos y contagios confirmados.

El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante para la cual actualmente no existe una vacuna aprobada, lo que elevó la preocupación internacional.

Ante este panorama, Estados Unidos implementó controles especiales para reducir riesgos durante un evento que movilizará a miles de aficionados, delegaciones y trabajadores en distintas sedes mundialistas.

A pesar de las restricciones, la selección congoleña no modificará por completo su preparación rumbo al Mundial.

El equipo continuará entrenando en Europa y tiene contemplado disputar partidos amistosos contra Dinamarca y Chile, como parte de su calendario previo al torneo.

Sin embargo, sí fueron canceladas actividades previstas en Kinshasa, como entrenamientos abiertos, convivencias con aficionados y una ceremonia oficial de despedida, con el objetivo de reducir cualquier posible riesgo sanitario.

Delegación asegura que jugadores están en Europa

Uno de los argumentos de la selección africana es que la mayoría de sus futbolistas milita en clubes europeos y no ha llegado recientemente desde territorio congoleño.

Entre los nombres más destacados del equipo aparecen Aaron Wan-Bissaka, Yoane Wissa y Chancel Mbemba, futbolistas con experiencia internacional que forman parte de una generación histórica para el país.

El técnico Sébastien Desabre también trabaja con el plantel desde Europa, mientras la federación congoleña busca cumplir los lineamientos sanitarios sin afectar el ritmo competitivo del equipo.

Una clasificación histórica bajo presión sanitaria

RD Congo disputará su primer Mundial desde 1974, por lo que el torneo representa un momento histórico para el futbol del país africano.

El equipo forma parte del Grupo K, donde debutará el 17 de junio ante Portugal en Houston.

Después enfrentará a Colombia en Guadalajara y cerrará la fase de grupos contra Uzbekistán en Atlanta.

La preparación del equipo queda ahora marcada por un desafío doble: competir al máximo nivel en el escenario mundialista y cumplir con medidas sanitarias excepcionales.

Estados Unidos advierte consecuencias si se rompe el aislamiento

Las autoridades estadounidenses advirtieron que cualquier incumplimiento de la burbuja sanitaria podría poner en riesgo el permiso de ingreso del equipo al país.

También se contempla monitoreo médico permanente para detectar posibles síntomas y tomar medidas inmediatas en caso de cualquier alerta.

La exigencia forma parte de una estrategia más amplia para proteger a jugadores, aficionados y sedes mundialistas durante la Copa del Mundo.