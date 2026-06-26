EUA cae ante Turquía en su último duelo de fase de grupos

El 'Team USA' cayó 3-1 en un partido de alta intensidad que terminó definiendo su cierre de fase de grupos, aunque ya tenía asegurado el liderato del sector

Estados Unidos terminó su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una sorpresiva derrota ante Turquía 3-1.

El equipo de las "barras y las estrellas", que salió con una alineación conformada entre titulares y suplentes, se las vio difícil ante los europeos, quienes, aunque no sirva de nada, se van con una victoria.

El partido lo empezó ganando rápidamente los Estados Unidos con un gol de Auston Trusty al minuto 3, pero solamente siete minutos después, la estrella turca, Arda Guler, empató los cartones.

El marcador no se volvió a mover sino hasta la parte final del primer tiempo, cuando Alper Yilmaz puso adelante a los turcos para finalizar la primera mitad.

Esto, más allá de hundir al "Team USA", les dio motivación, pues a solo cuatro minutos de iniciado el segundo tiempo, Sebastián Berhalter anotó el segundo para los estadounidenses y empató el juego.

Tras esta anotación, el marcador no se volvió a mover sino hasta el añadido de la parte complementaria, pues, cuando todo apuntaba a que Turquía se iría a casa con un solo punto, Kaan Ayhan, al 90+8, anotó el tanto de la victoria para los europeos.

El resultado de este partido, ni el de Australia Paraguay, quienes empataron sin goles, no influía en las posiciones, por lo que Estados Unidos, pese a perder, se quedó como líder de grupo.

Estados Unidos jugará ante Bosnia y Herzegovina el próximo miércoles 1 de julio en San Francisco a las 18:00 horas.

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