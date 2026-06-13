EUA aplasta 4-1 a Paraguay en su debut en el Mundial FIFA 2026™

Ahora, los estadounidenses enfrentarán a Australia el próximo 19 de junio en Seattle, mientras que Paraguay buscará recuperarse frente a Turquía

La selección de Estados Unidos envió un mensaje contundente en el arranque de la Copa del Mundo 2026 al imponerse por 4-1 sobre Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, resultado que representó la victoria más amplia del conjunto estadounidense en la historia del torneo.

Impulsado por una sobresaliente actuación de Folarin Balogun, autor de un doblete, y por el talento creativo de Christian Pulisic, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino resolvió el encuentro desde la primera mitad y dejó una de las exhibiciones más dominantes de la jornada inaugural.

Ante más de 70 mil aficionados, Estados Unidos construyó una ventaja de 3-0 antes del descanso, algo nunca antes conseguido por el combinado de las Barras y las Estrellas en una Copa del Mundo.

Balogun lidera una noche histórica para Estados Unidos

El marcador se abrió apenas al minuto 7 con un autogol de Damián Bobadilla, quien terminó enviando el balón a su propia portería tras una jugada generada por la presión ofensiva estadounidense.

Lejos de conformarse con la ventaja, los locales mantuvieron el dominio y encontraron premio gracias a Balogun. El delantero del Mónaco marcó el segundo tanto al minuto 31 y volvió a aparecer en tiempo agregado de la primera mitad para firmar el 3-0.

La actuación del atacante tuvo un significado especial, ya que se convirtió en el primer futbolista de Estados Unidos en anotar dos goles en un mismo partido mundialista desde la edición de 1930.

Nacido en Nueva York y desarrollado futbolísticamente en Inglaterra, Balogun optó por representar a la selección estadounidense y poco a poco se ha consolidado como la referencia ofensiva que el equipo buscaba desde hace años.

Paraguay nunca encontró respuestas

La escuadra dirigida por Gustavo Alfaro llegó al torneo respaldada por una destacada eliminatoria sudamericana, en la que logró asegurar su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde 2010.

Sin embargo, el conjunto guaraní tuvo una noche complicada desde los primeros minutos. Las pérdidas de balón en la salida y la presión alta ejercida por Estados Unidos provocaron constantes problemas defensivos que terminaron reflejándose en el marcador.

El descuento paraguayo llegó al minuto 73 por conducto de Maurício Magalhaes, pero la reacción fue insuficiente para modificar el rumbo del encuentro.

Cuando el partido llegaba a su fin, Giovanni Reyna apareció en tiempo agregado con una definición de gran calidad para colocar el definitivo 4-1 y sellar una actuación que despertó el entusiasmo de la afición local.

Pochettino comienza con paso firme

Además del resultado, el encuentro dejó señales positivas para el proyecto encabezado por Mauricio Pochettino. Estados Unidos mostró una propuesta ofensiva dinámica, movilidad constante y una generación de juego mucho más agresiva que la exhibida en torneos recientes.

La goleada también contrastó con lo ocurrido en la edición de Qatar 2022, donde el conjunto estadounidense anotó apenas tres goles en todo el torneo. En esta ocasión, logró superar esa cifra en un solo partido.

Con los tres puntos, Estados Unidos tomó el liderato provisional de su grupo y reforzó las expectativas de una afición que sueña con una actuación histórica como anfitrión.

Ahora, los estadounidenses enfrentarán a Australia el próximo 19 de junio en Seattle, mientras que Paraguay buscará recuperarse frente a Turquía en una jornada que podría resultar decisiva para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.