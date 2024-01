 'Estoy trabajando para ganarme mi lugar': Brandon Vázquez

Los Rayados viajaron hoy rumbo a Dallas, ya que mañana enfrentan en partido de carácter amistoso al River Plate, y en el aeropuerto de Monterrey, habló Brandon Vázquez, quien dijo está trabajando para ganarse su lugar.

"Sí, ahorita lo único en lo que estoy enfocado es trabajar para ganarme mi lugar, ayudar al equipo a ganar y estar lo mejor preparado para poder ser exitoso en este título".

"Me ilusiona muchísimo hacer mi debut. Ya me he visualizado metiendo goles y seguir haciendo historia para este club. Voy día a día y los de ciencia de deporte van viendo como voy y ya preparado muy bien para poder jugar", indicó.

Por último, dijo que los Rayados son un grupo fuerte.

"Súper bien, el grupo se ve muy fuerte. Todas las oportunidades de gol que creamos eran muy buenas entonces sé que vamos a tener muchos goles este año".

Comentarios