Estos son todos los partidos que tendrá TV Azteca en el Mundial

El mejor equipo de transmisión te llevará totalmente gratis por televisión abierta todos los partidos de la Selección Mexicana y las fases definitivas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a nada de comenzar en el monumental Estadio Azteca, donde comenzará la mayor fiesta del deporte, la cual reunirá a las mejores selecciones para ver cuál es la mejor.

Y como no podía ser de otra forma, el torneo contará con la presencia del mejor equipo de transmisión para llevar 32 partidos totalmente gratis por televisión abierta.

El cuadro estelar de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, David Medrano, Luis Roberto Alves "Zague", el "Warrior", Íker Casillas y Jorge Valdano te llevará lo mejor de estos encuentros que incluyen todos los partidos de México y todos los de las fases de eliminación directa.

Partidos EN VIVO y GRATIS que transmitirá TV Azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jueves 11 de junio:

México vs Sudáfrica - 13:00 Hrs.

Viernes 12 de junio:

Estados Unidos vs Paraguay - 19:00 Hrs.

Sábado 13 de junio:

Brasil vs Marruecos - 16:00 Hrs.

Domingo 14 de junio:

Países Bajos vs Japón - 14:00 Hrs.

Martes 16 de junio:

Argentina vs Argelia - 19:00 Hrs.

Miércoles 17 de junio:

Inglaterra vs Croacia - 14:00 Hrs.

Jueves 18 de junio:

México vs Corea del Sur - 19:00 Hrs.

Viernes 19 de junio:

Brasil vs Haití - 19:00 Hrs.

Sábado 20 de junio:

Países Bajos vs Suecia - 11:00 Hrs.

Domingo 21 de junio:

España vs Arabia Saudita - 10:00 Hrs.

Lunes 22 de junio:

Noruega vs Senegal - 18:00 Hrs.

Martes 23 de junio:

Colombia vs RD Congo - 20:00 Hrs.

Miércoles 24 de junio:

Chequia vs México - 19:00 Hrs.

Jueves 25 de junio:

Ecuador vs Alemania - 14:00 Hrs.

Viernes 26 de junio:

Uruguay vs España - 18:00 Hrs.

Sábado 27 de junio:

Panamá vs Inglaterra - 15:00 Hrs.

Colombia vs Portugal - 17:30 Hrs.

No te pierdas la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 totalmente EN VIVO y GRATIS:

Dieciseisavos de final

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Final