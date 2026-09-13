Estos son los técnicos que han dirigido a Rayados y Tigres

Con la llegada de Vucetich a los felinos, se revive el tema de los seis entrenadores que se sentado en los dos banquillos más importantes del futbol regio

En la intensa historia del futbol regiomontano, pocas figuras han tenido la oportunidad —y también el reto— de sentarse en los dos banquillos más importantes de la ciudad.

Dirigir a los Rayados de Monterrey o a los Tigres de la UANL representa, por sí mismo, una enorme responsabilidad. Hacerlo en ambos clubes es una distinción que solamente un reducido grupo de estrategas ha conseguido a lo largo de los años.

La rivalidad entre ambas instituciones, una de las más pasionales del futbol mexicano, hace todavía más llamativo que algunos entrenadores hayan cruzado de un lado al otro y formado parte de la historia de los dos equipos.

CLAUDIO LOSTAUNAU

El peruano fue el primer director técnico en dirigir tanto a Rayados como a Tigres. Su paso por el futbol regio quedó especialmente marcado por su etapa al frente de los felinos, a quienes llevó al Campeonato de la Copa México 1975-1976.

Su nombre ocupa un lugar especial en esta lista, al ser el estratega que abrió el camino para quienes posteriormente también dirigieron a los dos grandes clubes de Monterrey.

FRANCISCO AVILÁN

Otro de los técnicos que tuvieron presencia en ambos banquillos fue “Pancho” Avilán, quien dirigió a los Rayados y fue parte del equipo que conquistó el Campeonato de Liga en el Torneo México 86.

Posteriormente, el estratega también tuvo la oportunidad de dirigir a los Tigres, convirtiéndose en otro de los personajes que han vivido desde ambos lados la rivalidad regiomontana.

MIGUEL MEJÍA BARÓN

La lista también incluye a uno de los entrenadores mexicanos más reconocidos de su generación. Miguel Mejía Barón dirigió al Monterrey a principios de la década de los 90 y consiguió levantar la Copa México en 1992.

Años después, en 1999, tomó las riendas de los Tigres, sumándose así al selecto grupo de estrategas que han dirigido a las dos instituciones.

VÍCTOR MANUEL VUCETICH

Hablar de entrenadores que han pasado por ambos clubes obliga a mencionar a Víctor Manuel Vucetich, uno de los estrategas más exitosos en la historia de Rayados. Durante su etapa con Monterrey, Vucetich conquistó dos títulos de Liga, uno de InterLiga y tres Campeonatos de la Concachampions, construyendo una de las épocas más exitosas del club.

Sin embargo, antes de convertirse en una figura emblemática del conjunto albiazul, también tuvo un paso por el banquillo de los Tigres durante la década de los 90… y actualmente dirige a los de la UANL.

MIGUEL HERRERA

En tiempos más recientes, Miguel Herrera se convirtió en otro de los entrenadores que han dirigido a las dos escuadras regiomontanas.

El llamado “Piojo” estuvo al frente de los Rayados entre 2004 y 2007 y años después regresó a Monterrey, pero esta vez para tomar las riendas de los Tigres a partir del Apertura 2021. Su llegada al conjunto felino significó un nuevo capítulo en una trayectoria que ya había incluido previamente al equipo de La Pandilla.

HÉCTOR HUGO EUGUI

Un caso especial es el del uruguayo Héctor Hugo Eugui, quien tuvo una relación particularmente cercana con los Tigres, club en el que se retiró como futbolista.

Después de colgar los botines, Eugui comenzó su carrera como director técnico profesional precisamente en Monterrey, al hacerse cargo de los Rayados durante la temporada 1981-1982.

De esta manera, su historia también quedó ligada a los dos protagonistas de la rivalidad regiomontana.