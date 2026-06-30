Estos son los partidos de 16avos que transmitirá TV Azteca

Mira todos los encuentros que tendrás disponibles totalmente gratis mediante la pantalla de Azteca 7 con el mejor equipo de transmisión

Este 29 de junio continúa la parte más importante de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con los dieciseisavos de final del torneo más importante del fútbol, que será transmitida por TV Azteca y a continuación de presentamos la lista completa de los encuentros que podrás disfrutar.

El primero de los compromisos será el Alemania vs. Paraguay, donde los teutones se presentan como el máximo favorito, pues la fase de grupos de los guaraníes fue bastante cuestionable.

Posteriormente, el que podría ser el mejor partido de toda la fase: Países Bajos contra Marruecos. La "Naranja Mecánica" lució poderosa en la primera fase, siendo uno de los más goleadores, pero el conjunto africano sigue creciendo como la espuma y espera dar un golpazo de autoridad en el Estadio Monterrey.

Ambos encuentros se disputarán el lunes 29 de junio, el primero a las 14:30 horas y el segundo a las 19:00.

Seguimos con el partido que todo México espera: la Selección Mexicana frente a Ecuador en el monumental Estadio Azteca. El partido será este 30 de junio a las 19:00.

Después, Estados Unidos buscará seguir viviendo su "sueño americano" ante un contrincante que parece estar a modo: Bosnia y Herzegovina, que tuvo muchos problemas en Fase de Grupos y partirá como víctima ante la selección de las barras y estrellas. Este se celebrará el 1 de julio a las 18:00 horas.

Otro de los favoritos para alzar la copa estará en la pantalla de Azteca 7: España; que parece tener todo puesto para ir a la siguiente fase: pues va ante Austria. Su choque será el 2 de julio a las 13:00 horas.

Finalmente, el campeón del mundo, Argentina, quiere dar el siguiente paso a la defensa de su título ante la carismática Cabo Verde, que tiene en su arquero Vozinha la esperanza de hacer el mayor golpe en la historia de los Mundiales. Este partido será el 3 de julio a las 16:00.

Ahora ya sabes qué partidos podrás disfrutar con el mejor equipo de transmisión conformado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Villa Villa y el "Warrior".