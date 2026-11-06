Estos son los partidos agendados para la Semana 9 de la NFL

Josh Allen buscará mantener el ritmo de los Bills frente a una defensiva de los Vikings que intentará recuperar el nivel mostrado durante las primeras jornadas

La Semana 9 de la National Football League (NFL) llega con una cartelera de 15 encuentros que pueden modificar la pelea por los puestos de playoffs.

Uno de los principales atractivos será el Jacksonville Jaguars vs. Baltimore Ravens, donde los primeros buscan mantenerse como uno de los protagonistas de la Conferencia Americana (AFC).

Baltimore, con récord de 4-4, atraviesa un momento complicado después de tres derrotas consecutivas y tendrá que afrontar el encuentro con el novato Joe Fagnano como quarterback titular

Otro encuentro que merece atención será el Green Bay Packers vs. New England Patriots.

Green Bay intentará recuperarse después de perder ante Detroit, mientras New England buscará aprovechar su localía para sumar una victoria importante.

El Buffalo Bills vs. Minnesota Vikings cerrará la Semana 9 con el Monday Night Football. Buffalo llega con marca de 6-1 después de vencer contundentemente 36-10 a Baltimore, mientras Minnesota sufrió su primera derrota de la temporada al caer 19-15 ante Detroit.

Josh Allen buscará mantener el ritmo de los Bills frente a una defensiva de los Vikings que intentará recuperar el nivel mostrado durante las primeras jornadas.

Estos son los partidos citados para la Semana 9 de la NFL

5 de noviembre

Jacksonville Jaguars vs. Baltimore Ravens — 19:15 horas

8 de noviembre

Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons — 08:30 horas

Denver Broncos vs. Carolina Panthers — 12:00 horas

Dallas Cowboys vs. Indianapolis Colts — 12:00 horas

New York Jets vs. Kansas City Chiefs — 12:00 horas

Detroit Lions vs. Miami Dolphins — 12:00 horas

Cleveland Browns vs. New Orleans Saints — 12:00 horas

New York Giants vs. Philadelphia Eagles — 12:00 horas

Los Angeles Rams vs. Washington Commanders — 12:00 horas

Houston Texans vs. Los Angeles Chargers — 15:05 horas

Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers — 15:25 horas

Green Bay Packers vs. New England Patriots — 15:25 horas

Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks — 15:25 horas

Tampa Bay Buccaneers vs. Chicago Bears — 19:20 horas

9 de noviembre

Buffalo Bills vs. Minnesota Vikings — 19:15 horas

Estos son los resultados de la Semana 8 de la NFL

29 de octubre

Green Bay Packers 27-19 Carolina Panthers

1 de noviembre

Buffalo Bills 36-10 Baltimore Ravens

Cincinnati Bengals 43-36 Tennessee Titans (tiempo extra)

Arizona Cardinals 33-30 Dallas Cowboys (tiempo extra)

Detroit Lions 19-15 Minnesota Vikings

Jacksonville Jaguars 42-7 Indianapolis Colts

Las Vegas Raiders 38-33 New York Jets

Pittsburgh Steelers 27-6 Cleveland Browns

Tampa Bay Buccaneers 16-0 Atlanta Falcons

Los Angeles Rams 24-9 Los Angeles Chargers

Denver Broncos 28-24 Kansas City Chiefs

New England Patriots 24-19 Miami Dolphins

Washington Commanders 27-10 Philadelphia Eagles

2 de noviembre