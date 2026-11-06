Estos son los partidos agendados para la Semana 9 de la NFL

La Semana 9 de la National Football League (NFL) llega con una cartelera de 15 encuentros que pueden modificar la pelea por los puestos de playoffs.
Uno de los principales atractivos será el Jacksonville Jaguars vs. Baltimore Ravens, donde los primeros buscan mantenerse como uno de los protagonistas de la Conferencia Americana (AFC).
Baltimore, con récord de 4-4, atraviesa un momento complicado después de tres derrotas consecutivas y tendrá que afrontar el encuentro con el novato Joe Fagnano como quarterback titular
Otro encuentro que merece atención será el Green Bay Packers vs. New England Patriots.
Green Bay intentará recuperarse después de perder ante Detroit, mientras New England buscará aprovechar su localía para sumar una victoria importante.
El Buffalo Bills vs. Minnesota Vikings cerrará la Semana 9 con el Monday Night Football. Buffalo llega con marca de 6-1 después de vencer contundentemente 36-10 a Baltimore, mientras Minnesota sufrió su primera derrota de la temporada al caer 19-15 ante Detroit.
Josh Allen buscará mantener el ritmo de los Bills frente a una defensiva de los Vikings que intentará recuperar el nivel mostrado durante las primeras jornadas.
Estos son los partidos citados para la Semana 9 de la NFL
5 de noviembre
- Jacksonville Jaguars vs. Baltimore Ravens — 19:15 horas
8 de noviembre
- Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons — 08:30 horas
- Denver Broncos vs. Carolina Panthers — 12:00 horas
- Dallas Cowboys vs. Indianapolis Colts — 12:00 horas
- New York Jets vs. Kansas City Chiefs — 12:00 horas
- Detroit Lions vs. Miami Dolphins — 12:00 horas
- Cleveland Browns vs. New Orleans Saints — 12:00 horas
- New York Giants vs. Philadelphia Eagles — 12:00 horas
- Los Angeles Rams vs. Washington Commanders — 12:00 horas
- Houston Texans vs. Los Angeles Chargers — 15:05 horas
- Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers — 15:25 horas
- Green Bay Packers vs. New England Patriots — 15:25 horas
- Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks — 15:25 horas
- Tampa Bay Buccaneers vs. Chicago Bears — 19:20 horas
9 de noviembre
- Buffalo Bills vs. Minnesota Vikings — 19:15 horas
Estos son los resultados de la Semana 8 de la NFL
29 de octubre
- Green Bay Packers 27-19 Carolina Panthers
1 de noviembre
- Buffalo Bills 36-10 Baltimore Ravens
- Cincinnati Bengals 43-36 Tennessee Titans (tiempo extra)
- Arizona Cardinals 33-30 Dallas Cowboys (tiempo extra)
- Detroit Lions 19-15 Minnesota Vikings
- Jacksonville Jaguars 42-7 Indianapolis Colts
- Las Vegas Raiders 38-33 New York Jets
- Pittsburgh Steelers 27-6 Cleveland Browns
- Tampa Bay Buccaneers 16-0 Atlanta Falcons
- Los Angeles Rams 24-9 Los Angeles Chargers
- Denver Broncos 28-24 Kansas City Chiefs
- New England Patriots 24-19 Miami Dolphins
- Washington Commanders 27-10 Philadelphia Eagles
2 de noviembre
- Chicago Bears 34-17 Seattle Seahawks