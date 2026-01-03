Estos son los equipos que disputaran la Copa Pacifico 2026

El formato del torneo contempla dos semifinales que se jugarán el sábado 3 de enero, cuyos ganadores avanzarán a la gran final, programada para el domingo 4

La Copa Pacífico 2026 se perfila como uno de los torneos de preparación más atractivos del fútbol mexicano en el arranque del año, al reunir a cuatro equipos de tradición en un cuadrangular amistoso que servirá como antesala del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El cuadrangular se disputará los días 3 y 4 de enero en el Estadio Jalisco, un inmueble emblemático que volverá a albergar encuentros de alto interés, con la participación de Chivas de Guadalajara, Atlas, Rayados de Monterrey y Leones Negros de la UdeG.

El formato del torneo contempla dos semifinales que se jugarán el sábado 3 de enero, cuyos ganadores avanzarán a la gran final, programada para el domingo 4, mientras que los equipos que no consigan el triunfo disputarán el partido por el tercer lugar el mismo día.

De esta manera, cada club tendrá dos compromisos en los que podrá ajustar su funcionamiento de cara al inicio del clausura 2026, más allá del resultado, la Copa Pacífico representa una oportunidad clave para que los cuerpos técnicos prueben alineaciones, evalúen refuerzos y otorguen minutos a jugadores jóvenes, en un contexto de competencia que simula la exigencia de un torneo formal.

La presencia de Monterrey, uno de los planteles más sólidos del país, añade un atractivo especial al evento, mientras que Chivas y Atlas contarán con el respaldo de su afición al jugar como locales, por su parte, Leones Negros buscará aprovechar el escaparate para demostrar su crecimiento y competirles al tú por tú ante clubes de primera división.

Los encuentros podrán seguirse a través de señales deportivas de televisión de paga y plataformas digitales, permitiendo que los aficionados no pierdan detalle de este torneo que dictamina un breve regreso del fútbol mexicano tras el receso invernal.

Con un escenario histórico, equipos de peso y la expectativa propia del inicio de un nuevo año futbolístico, la Copa Pacífico 2026 promete ser un evento relevante tanto para los clubes como para la afición, consolidándose como una cita obligada de la pretemporada en México.

Fechas de los partidos de la Copa Pacífico 2026

Semifinales

Sabado 3 de enero 18:00 hrs: Leones Negros vs Monterrey

Sabado 3 de enero 20:45 hrs: Atlas vs Chivas

Partido por el tercer lugar

Domingo 4 de enero 16:00 hrs: perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2

Final