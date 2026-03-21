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Estos son los días y horarios para los Cuartos de la 'Conca'

Por: Carlos Nava

20 Marzo 2026, 18:01

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Tigres se enfrentará al Seattle Sounders de la MLS y tendrá que cerrar la serie como visitante, lo que podría serle de utilidad gracias al gol fuera de casa

Estos son los días y horarios para los Cuartos de la 'Conca'

Luego de su gesta heroica en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, la organización dio a conocer los días y horarios oficiales para los cruces de Cuartos, donde Tigres buscará seguir en busca del sueño.

Los encuentros de ida se celebrarán el martes 7 y miércoles 8 de abril en este orden:

MARTES

  • Nashville SC vs. América a las 19:00 horas
  • Los Angeles FC vs. Cruz Azul a las 19:00 horas

MIÉRCOLES

  • Tigres vs. Seattle Sounders a las 19:00 horas en el Estadio Universitario
  • Toluca vs. LA Galaxy a las 21:00

Los partidos de vuelta serán el martes 14 al 15 de abril en este orden

MARTES

  • Cruz Azul vs. Los Angeles FC a las 19:00 horas
  • América vs. Nashville a las 21:30 horas

MIÉRCOLES

LA Galaxy vs. Toluca a las 18:00 horas
Seattle Sounders FC vs. Tigres en el Lumen Field a las 20:30 horas

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