Estos son los días y horarios para los Cuartos de la 'Conca'

Tigres se enfrentará al Seattle Sounders de la MLS y tendrá que cerrar la serie como visitante, lo que podría serle de utilidad gracias al gol fuera de casa

Luego de su gesta heroica en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, la organización dio a conocer los días y horarios oficiales para los cruces de Cuartos, donde Tigres buscará seguir en busca del sueño.

Los encuentros de ida se celebrarán el martes 7 y miércoles 8 de abril en este orden:

MARTES

Nashville SC vs. América a las 19:00 horas

Los Angeles FC vs. Cruz Azul a las 19:00 horas

MIÉRCOLES

Tigres vs. Seattle Sounders a las 19:00 horas en el Estadio Universitario

Toluca vs. LA Galaxy a las 21:00

Los partidos de vuelta serán el martes 14 al 15 de abril en este orden

MARTES

Cruz Azul vs. Los Angeles FC a las 19:00 horas

América vs. Nashville a las 21:30 horas

MIÉRCOLES

LA Galaxy vs. Toluca a las 18:00 horas

Seattle Sounders FC vs. Tigres en el Lumen Field a las 20:30 horas