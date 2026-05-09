Estos son los días que juegan Rayados y Tigres en Leagues Cup

Los partidos de los equipos regios tendrán un toque especial, pues Monterrey jugará ante Lionel Messi y los felinos tendrán un duelo en el "Volcán"

Todo mundo está metido de lleno en modo Liguilla y Mundial, sin embargo, la próxima temporada ya va tomando forma, al menos en las competencias, pues la organización confirmó los días y horarios para los partidos de la Leagues Cup, donde los regios tendrán una nueva oportunidad de sumar un nuevo trofeo.

¿Cuándo juega Rayados?

Comenzaremos con el Club de Fútbol Monterrey, que debutará frente al Orlando City el miércoles 5 de agosto en el nter&Co Stadium de Florida a las 17:30 horas.

Su siguiente compromiso será el más importante de todos, pues los albiazules se reencontrarán con el Inter Miami de Lionel Messi, equipo que enfrentaron ya en una Concachampions, aunque esta vez el partido será en el nuevo estadio de las "Garzas". La revancha será el sábado 8 de agosto a las 18:00 horas.

Finalmente, "La Pandilla" cerrará su participación en Fase de Grupos el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas ante el Nashville SC en el Geodis Park, de Tennessee.

¿Cuándo juega Tigres?

Ahora vamos con los felinos, que podrían llegar como vigentes campeones de Concacaf. Su primer encuentro será el martes 4 de agosto contra el Real Salt Lake en el America First Field de Utah. La acción arrancará a las 20:00 horas.

El segundo partido será otro viaje más para ellos, pues visitarán al Minnesota United en el Allianz Field el viernes 7 de agosto a las 19:00 horas.

Curiosamente, el tercer encuentro será especial, pues será de los poquísimos partidos de Leagues Cup que se jugarán en México. Será el martes 11 de agosto cuando los auriazules reciban en el Estadio Universitario al Vancouver Whitecaps de Canadá a las 20:00 horas.