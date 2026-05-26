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Estos son los convocados de Colombia para el Mundial 2026

Por: Ángeles Núñez

25 Mayo 2026, 12:33

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La selección de Colombia anunció su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial de 2026, encabezada por James Rodríguez y Luis Díaz

Estos son los convocados de Colombia para el Mundial 2026

La selección de Colombia anunció su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial de 2026, encabezada por James Rodríguez y Luis Díaz, en una convocatoria que mantiene la base habitual del equipo.

El seleccionador Néstor Lorenzo dio a conocer la nómina este lunes en Bogotá, destacando la continuidad del proceso y el rendimiento de los futbolistas que han formado parte del ciclo.

Además de Rodríguez y Díaz, figuran jugadores habituales como Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos y Jhon Córdoba.

“Quiero agradecer a todos los jugadores que hicieron parte del proceso y también a los que no quedaron, pero elevaron el nivel competitivo”, expresó Lorenzo durante la presentación.

Entre las bajas más relevantes se encuentran el defensor Yerson Mosquera y el delantero Rafael Santos Borré, este último fuera de la lista pese a su participación en el proceso.

Lorenzo reconoció que fue una decisión difícil, especialmente en el caso de Borré, a quien destacó por su aporte al equipo.

Colombia quedó ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México; posteriormente jugará el 23 de junio contra el conjunto africano en Guadalajara y cerrará la fase de grupos frente a Portugal el 27 de junio en Miami.

Lista de convocados

Porteros: Álvaro Montero, David Ospina y Camilo Vargas.

Defensas: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz y Davinson Sánchez.

Centrocampistas: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Richard Ríos.

Delanteros: Jhon Córdoba, Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez y Luis Díaz.

Colombia afrontará el torneo con una plantilla consolidada, con la intención de competir en un grupo exigente y avanzar a las fases decisivas del Mundial.

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