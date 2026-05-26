Estos son los convocados de Colombia para el Mundial 2026

La selección de Colombia anunció su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial de 2026, encabezada por James Rodríguez y Luis Díaz

La selección de Colombia anunció su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial de 2026, encabezada por James Rodríguez y Luis Díaz, en una convocatoria que mantiene la base habitual del equipo.

El seleccionador Néstor Lorenzo dio a conocer la nómina este lunes en Bogotá, destacando la continuidad del proceso y el rendimiento de los futbolistas que han formado parte del ciclo.

Además de Rodríguez y Díaz, figuran jugadores habituales como Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos y Jhon Córdoba.

“Quiero agradecer a todos los jugadores que hicieron parte del proceso y también a los que no quedaron, pero elevaron el nivel competitivo”, expresó Lorenzo durante la presentación.

Entre las bajas más relevantes se encuentran el defensor Yerson Mosquera y el delantero Rafael Santos Borré, este último fuera de la lista pese a su participación en el proceso.

Lorenzo reconoció que fue una decisión difícil, especialmente en el caso de Borré, a quien destacó por su aporte al equipo.

Colombia quedó ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México; posteriormente jugará el 23 de junio contra el conjunto africano en Guadalajara y cerrará la fase de grupos frente a Portugal el 27 de junio en Miami.

Lista de convocados

Porteros: Álvaro Montero, David Ospina y Camilo Vargas.

Defensas: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz y Davinson Sánchez.

Centrocampistas: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Richard Ríos.

Delanteros: Jhon Córdoba, Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez y Luis Díaz.

Colombia afrontará el torneo con una plantilla consolidada, con la intención de competir en un grupo exigente y avanzar a las fases decisivas del Mundial.