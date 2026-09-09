Estos serán los combates para RAW y SmackDown en la CDMX

La visita representa un acontecimiento especial debido a que será la primera vez en 15 años que WWE realizará eventos televisados desde la Ciudad de México

Las principales marcas de WWE regresarán a México con dos funciones televisadas en vivo desde la Arena Ciudad de México, donde se disputarán campeonatos de WWE y AAA, además de combates clasificatorios para Money in the Bank.

Friday Night SmackDown se realizará el viernes 11 de septiembre, mientras que Monday Night RAW llegará al mismo recinto el lunes 14. Ambas funciones comenzarán a las 17:30 horas.

La visita representa un acontecimiento especial para los aficionados mexicanos, debido a que será la primera vez en 15 años que WWE realizará eventos televisados desde la Ciudad de México.

SmackDown tendrá cuatro campeonatos en juego

La función del viernes contempla cinco enfrentamientos, cuatro de ellos por títulos. Como main event del evento, CM Punk defenderá el Campeonato Indiscutible de WWE ante Sami Zayn, después de que su rivalidad aumentara durante las últimas semanas.

Chelsea Green pondrá en juego el Campeonato Femenino de WWE frente a Nia Jax. La campeona recibió autorización médica para regresar al cuadrilátero, aunque deberá utilizar una protección facial durante la lucha.

La representación mexicana estará encabezada por Rey Fénix, quien defenderá el Campeonato Mundial Crucero de AAA ante Ricky Saints.

The War Raiders, integrados por Erik e Ivar, expondrán los Campeonatos Mundiales de Parejas de AAA frente a Damian Priest y R-Truth.

La cartelera de SmackDown también incluye el enfrentamiento individual entre Paige y Nikki Bella, derivado de la rivalidad que ambas han desarrollado durante las últimas semanas.

RAW contará con dos luchas por campeonato

El combate principal de la función del lunes enfrentará a Roman Reigns contra Penta por el Campeonato Mundial Pesado.

El luchador mexicano obtuvo la oportunidad después de ganar un torneo para determinar al retador de Reigns. Penta superó a su hermano Rey Fénix en la final y aseguró su participación en uno de los encuentros más importantes de la visita de WWE a México.

También estará en disputa el Campeonato Intercontinental. Chad Gable defenderá el cinturón frente a Dragon Lee, quien consiguió la oportunidad titular tras vencer a Ethan Page.

Money in the Bank tendrá clasificatorias en México

La cartelera de RAW incorporará dos luchas de triple amenaza para definir nuevos participantes de Money in the Bank.

En la eliminatoria masculina, Je’Von Evans, Austin Theory y Big Cass competirán por un lugar en el combate de escaleras. El ganador se unirá a Bron Breakker, quien obtuvo el primer boleto después de vencer a Rey Mysterio y Ethan Page.

La clasificatoria femenina enfrentará a Kelani Jordan, Raquel Rodríguez y Lola Vice. Además de otorgar un boleto para Money in the Bank, el encuentro marcará el debut de Lola Vice como integrante del elenco de RAW.

Los campeonatos que poseen Kelani Jordan y Raquel Rodríguez no estarán en juego, ya que el objetivo de la lucha será determinar quién avanza al combate femenino de escaleras. La ganadora se sumará a Sol Ruca, primera clasificada tras imponerse a Lyra Valkyria y Maxxine Dupri.

Con estas incorporaciones, RAW tendrá hasta el momento cuatro luchas confirmadas: dos por campeonato y dos clasificatorias de Money in the Bank. La cartelera todavía podría recibir nuevos encuentros o modificaciones antes de la función.

Entre SmackDown y RAW se encuentran anunciados nueve combates para la Arena Ciudad de México, como parte del regreso de los programas semanales de WWE al país después de 15 años.