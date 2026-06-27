Estos jugadores de Tigres son nominados al Balón de Oro 2026

Con tres nominaciones, Tigres reafirma su presencia entre la élite del futbol mexicano, combinando la experiencia de referentes históricos

Tigres volverá a tener una presencia destacada en la gala del Balón de Oro de la Liga MX 2025-26, luego de colocar a tres de sus futbolistas entre los nominados a los principales reconocimientos individuales del futbol mexicano.

La Liga MX dio a conocer las nominaciones para la premiación que reconoce el desempeño de los jugadores durante la temporada 2025-26, en la que el conjunto felino logró incluir a Nahuel Guzmán, Fernando Gorriarán y Ángel Correa, confirmando el peso específico que mantiene el club regiomontano en la competencia nacional.

La ceremonia del Balón de Oro se celebrará el próximo 25 de julio y reunirá a las figuras más destacadas de la campaña, en una edición que también servirá para reconocer el rendimiento acumulado durante los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026.

Nahuel buscará ampliar su legado entre los porteros históricos

En la categoría de Mejor Portero, el argentino Nahuel Guzmán competirá frente al costarricense Keylor Navas, en una nominación que reafirma la vigencia del histórico arquero auriazul.

A sus 40 años, el "Patón" continúa siendo una de las figuras más influyentes de Tigres, tanto por su desempeño bajo los tres postes como por el liderazgo que ejerce dentro del vestidor. La candidatura representa además una nueva oportunidad para sumar otro reconocimiento individual a una trayectoria que ya lo ha colocado entre los guardametas más importantes en la historia reciente de la Liga MX.

La presencia de Guzmán en la terna también refleja la capacidad del arquero argentino para mantenerse competitivo en una liga que ha elevado considerablemente su nivel en la posición durante los últimos años.

Fernando Gorriarán consolida su papel como líder del mediocampo felino

Por su parte, Fernando Gorriarán fue incluido en la categoría de Mejor Medio Defensivo, donde competirá ante Marcel Ruiz, uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección en el campeonato.

El uruguayo se ha consolidado como uno de los elementos más importantes en el funcionamiento de Tigres gracias a su capacidad para recuperar balones, generar juego y aportar equilibrio en ambos sectores del campo.

Su nominación representa también el reconocimiento a la evolución que ha tenido desde su llegada al club regiomontano, donde pasó de ser un refuerzo importante a convertirse en uno de los líderes futbolísticos y anímicos del plantel.

Ángel Correa destaca con una de las mejores anotaciones de la temporada

La representación auriazul se completa con Ángel Correa, quien fue nominado en la categoría de Mejor Anotación gracias a uno de los goles más destacados de la campaña 2025-26.

La candidatura del atacante argentino confirma el impacto que ha tenido desde su incorporación a Tigres, convirtiéndose rápidamente en una pieza determinante dentro del esquema ofensivo del equipo y ganándose el reconocimiento de aficionados y especialistas.

Con tres nominaciones en distintas categorías, Tigres reafirma su presencia entre la élite del futbol mexicano, combinando la experiencia de referentes históricos como Nahuel Guzmán con el liderazgo actual de Fernando Gorriarán y el aporte inmediato de figuras internacionales como Ángel Correa.