Esto logró el 'Tato' Noriega como presidente deportivo de Rayados

A lo largo de sus tres años y medio en el club, Noriega hizo fichajes estelares, cerró ventas multimillonarias e impulsó la marca Rayados en todo el mundo

Este 27 de abril pasó a la historia del Club de Fútbol Monterrey, pues marcó el fin de la era de José Antonio "Tato" Noriega como presidente deportivo de la institución luego de tres años y medio en el cargo.

Por ello, repasaremos cómo le fue al frente de uno de los equipos con mayor poder económico del continente y, por ende, uno donde la exigencia de triunfos es permanente.

Desde la alta cúpula albiazul se planteó una idea: convertir al club en un grande del fútbol mexicano a base de su poder económico. Esta idea es similar a la que implementan equipos como el Manchester City o el Paris Saint-Germain, que tras varios años y miles de millones de euros invertidos, lograron su cometido.

Sin embargo, Rayados no logró esto con Noriega al frente de la institución, pese a que se hizo todo lo posible por lograrlo, pues con la premisa de tener grandes nombres y buscar un estilo ofensivo, los albiazules buscaron construir un imperio.

Una lluvia de estrellas

Si algo sobró en la era del "Tato" como dirigente fueron los fichajes "bomba". Bajo su gestión llegaron nombres de primer nivel mundial como Sergio Ramos, Anthony Martial, Sergio Canales, Óliver Torres o Lucas Ocampos.

También se buscó impulsar el plantel con grandes fichajes del mercado local, como Germán Berterame, Fidel Ambriz, Nelson Deossa o Jordi Cortizo; todo esto acompañado de buenos nombres de mexicanos repatriados de Europa, como Gerardo Arteaga y "Tecatito".

Desde su llegada, el Monterrey gastó aproximadamente 89 millones de dólares en refuerzos, cifra de las más altas de todo el continente.

Desfile de técnicos, ¿sin estilo claro?

Como era de esperar, grandes planteles fueron comandados por entrenadores de alto perfil principalmente, aunque con estilos diferentes entre ellos, pese a que se buscaba tener un modelo de juego que agradara a la tribuna.

Por el banquillo albiazul desfilaron Víctor Manuel Vucetich, Fernando Ortiz, Martín Demichelis, Domenec Torrent y Nicolás Sánchez. Desafortunadamente para ellos, salvo "Vuce", ninguno logró poner un estilo dominante.

Vitrinas vacías

Con todo y este esfuerzo titánico, el palmarés del "Tato" se quedó en cero, pues el equipo no logró alzar ningún título, pese a que disputó Liga, Concachampions, Leagues Cup y Mundial de Clubes.

En el torneo doméstico llegó a cuatro Semifinales, una vez a Cuartos, una Final y una vez se quedó fuera de la Liguilla; algo que habla de una mediana regularidad.

Por la Concachampions, no participó en 2023, en 2024 llegó a Semifinales, mientras que en 2025 y 26 se fue eliminado en Octavos. Por otro lado, en Leagues Cup logró el cuarto lugar en 2023 y en las últimas dos ediciones se fue en Fase de Grupos.

No todo fue malo

Aunque lo más importante en un equipo es ganar títulos, Noriega tuvo algunos logros al frente de la institución, aunque estos fueron un poco más fuera de la cancha.

El principal fue el posicionamiento internacional de la institución, el cual se logró gracias a las estrellas que fichó y que le dieron una exposición mediática enorme.

Además, el Monterrey se puso como un gran vendedor de jugadores, pues durante su gestión se lograron ventas multimillonarias, como las de Germán Berterame y Nelson Deossa, quienes dejaron más de $20 millones de dólares en las arcas del club.

Otras salidas, como las de César Montes, Vincent Janssen, Jesús Gallardo, y Brandon Vázquez, ayudaron a que se pudiera recuperar gran parte de la inversión que se hizo en la plantilla.

En total, durante su etapa como directivo, Rayados ingresó más de $86 millones de dólares en venta de jugadores.