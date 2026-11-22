Dependiendo de cada resultado, Rayados podría irse hasta el quinto lugar o caer hasta el onceavo; sin embargo, llegará a su juego sabiendo su destino

Aunque gran parte de la afición se siente totalmente derrotada por el funcionamiento de Rayados en el Clausura 2026, la realidad es que lo importante es llegar a la Liguilla, que se juega aparte.

De entrada, el Monterrey tiene todo en sus manos para avanzar a la siguiente ronda, pues si gana su encuentro frente a Pumas, estará en los Cuartos de Final pase lo que pase.

Aunque matemáticamente puede aspirar hasta el quinto puesto, necesita de una goleada histórica, además de una derrota de Toluca para llegar a este escalón, pues los "Diablos" tienen 27 unidades, pero mejor diferencia de goles por 12 tantos a favor; por lo tanto, lo más posible es que llegue al sexto lugar.

Su posición todavía no es segura, pues tiene que esperar el resultado de Santos contra León, que se juegan la vida en su partido, pues otro resultado que no sea una victoria los pone en manos de los otros equipos.

¿Qué pasa si Rayados no gana?

En caso de igualar o perder ante Pumas, que ya está eliminado, los regios dependerán de que Pachuca no le haya ganado a Toluca y que León no derrote a Santos. En caso de que cualquiera de los dos gane, Monterrey estará fuera.

La 'maldición' del sexto lugar

Si bien el club necesita ganar, la realidad es que mucha afición llegará a la Liguilla con un extra de nerviosismo, pues todo apunta a que el club termine como sexto lugar, el cual arrastra una curiosa racha.

Desde la existencia de los torneos cortos hace 30 años, el sexto lugar nunca ha sido campeón. En tanto, el resto de los siete clasificados ya campeonaron; incluso equipos que quedaron fuera del top 8 y avanzaron por Play-In.

Ocho equipos lograron llegar a la Final siendo sexto lugar, y todos perdieron: Necaxa ante Santos en 1996, Cruz Azul contra Pachuca en 1999, Pachuca ante Santos y León en 2001 y 2014; Monterrey ante Pumas en 2004, Querétaro ante Santos en 2015, América contra Rayados en 2019 y Toluca frente a Pachuca en 2022.