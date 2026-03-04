VIE 14 FEB
30°

Deportes

Esto cuestan los boletos para repechaje mundialista en Monterrey

Por: Emmanuel Escamilla

03 Marzo 2026, 13:09

Compartir
WhatsApp

La FIFA puso a la venta boletos para el repechaje en Monterrey y Guadalajara. En el Estadio Monterrey los precios van de $200 a $300 pesos

Esto cuestan los boletos para repechaje mundialista en Monterrey

A 100 días de que arranque la Copa del Mundo 2026, la FIFA confirmó que desde este martes 3 de marzo están disponibles las entradas para los partidos que se jugarán en el Estadio Monterrey y el Estadio Guadalajara, con precios que van de $200 a $300 pesos mexicanos.

Monterrey, listo para recibir el Repechaje

En el caso de Monterrey, el estadio albergará el duelo entre Bolivia y Surinam, y posteriormente el ganador se medirá ante Irak por uno de los boletos al Mundial.

El costo de las entradas rondan entre $200 a $300 pesos, una cifra considerablemente menor a los precios anunciados para la fase regular del Mundial 2026.

La semifinal correspondiente se jugará el 26 de marzo y la final el 31 del mismo mes, en una mini competencia que entregará dos de las últimas seis plazas para la primera Copa del Mundo de 48 equipos.

boletos-mundial-2026.jpg

Guadalajara también define un boleto

En paralelo, el Estadio Guadalajara será sede del enfrentamiento entre Nueva Caledonia y Jamaica, el vencedor enfrentará a República del Congo por el otro pase disponible.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta etapa definirá a dos selecciones que se sumarán a las ya clasificadas para el torneo que iniciará en Canadá, México y Estados Unidos en menos de tres meses.

Por otra parte, las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de FIFA.

Comentarios