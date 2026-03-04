Esto cuestan los boletos para repechaje mundialista en Monterrey

La FIFA puso a la venta boletos para el repechaje en Monterrey y Guadalajara. En el Estadio Monterrey los precios van de $200 a $300 pesos

A 100 días de que arranque la Copa del Mundo 2026, la FIFA confirmó que desde este martes 3 de marzo están disponibles las entradas para los partidos que se jugarán en el Estadio Monterrey y el Estadio Guadalajara, con precios que van de $200 a $300 pesos mexicanos.

Monterrey, listo para recibir el Repechaje

En el caso de Monterrey, el estadio albergará el duelo entre Bolivia y Surinam, y posteriormente el ganador se medirá ante Irak por uno de los boletos al Mundial.

El costo de las entradas rondan entre $200 a $300 pesos, una cifra considerablemente menor a los precios anunciados para la fase regular del Mundial 2026.

La semifinal correspondiente se jugará el 26 de marzo y la final el 31 del mismo mes, en una mini competencia que entregará dos de las últimas seis plazas para la primera Copa del Mundo de 48 equipos.

Guadalajara también define un boleto

En paralelo, el Estadio Guadalajara será sede del enfrentamiento entre Nueva Caledonia y Jamaica, el vencedor enfrentará a República del Congo por el otro pase disponible.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta etapa definirá a dos selecciones que se sumarán a las ya clasificadas para el torneo que iniciará en Canadá, México y Estados Unidos en menos de tres meses.

Por otra parte, las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de FIFA.