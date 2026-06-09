Esteban Solari deja de ser el entrenador del Pachuca

El Club Pachuca informó que no llegaron a un acuerdo que garantizará la continuidad del estratega argentino por lo cual se dio por terminada la relación laboral

El argentino Esteban Solari dejó de ser este lunes entrenador de los Tuzos del Pachuca tras no llegar a un acuerdo sobre su continuidad en el equipo, al que llevó hasta las semifinales del pasado Clausura 2026.

En un comunicado, la directiva de los Tuzos agradeció a Solari su trabajo durante casi siete meses, que incluyeron la parte final del Apertura 2025 y todo el Clausura.

Después de ser eliminados por el Juárez FC en la reclasificación del Apertura, los Tuzos mostraron un alza en su rendimiento en el Clausura, al situarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y en cuartos de finales eliminar por 3-0 al campeón Toluca.

Pachuca le ganó por 1-0 a los Pumas UNAM el partido de ida de semifinales, pero fue superado por el mismo margen en el duelo de vuelta, lo cual le costó la eliminación porque el empate en la serie favoreció a los universitarios por haber jugado mejor la fase regular del campeonato.

En 23 partidos dirigidos por Solari, el Pachuca ganó 13 encuentros, con 4 empates, 6 derrotas, 33 goles a favor y 23 en contra.

La buena actuación del estratega convenció a la directiva de mantenerlo en el puesto, sin embargo, la posibilidad se frustró luego de que fracasaron las negociaciones para su extensión de contrato.

"Reconocemos el trabajo realizado por Esteban Solari y su cuerpo técnico, por lo que solo queda nuestro agradecimiento, y deseos de todo el éxito en sus futuros proyectos", escribió el Pachuca en un comunicado compartido a los medios.

La directiva del equipo trabajará para fichar a un nuevo entrenador lo antes posible, para que pueda dirigir la pretemporada, analice la posibilidad de nuevos refuerzos y tenga listo el equipo para el inicio del Apertura 2026, que comenzará a mediados del próximo mes de julio.