Esteban Ocon se declara agente libre y analiza su futuro en F1

Entre los nombres que podrían aparecer como opciones para Haas en 2027 se encuentran el brasileño Rafael Câmara y el japonés Ryo Hirakawa

El piloto francés Esteban Ocon confirmó que es “definitivamente un agente libre” para la temporada 2027 de Fórmula 1, mientras crecen las posibilidades de que deje Haas al término de la actual campaña.

Ocon señaló este miércoles, previo al Gran Premio de Azerbaiyán, que mantiene conversaciones con otras escuderías mientras analiza su futuro.

“En este momento soy definitivamente un agente libre para el próximo año. Hay cosas en discusión que están fuera de mi control. Seguiré presionando hasta el final del año y veré cómo va”, declaró.

Al ser cuestionado sobre si negocia con otros equipos, respondió: “Por supuesto”.

El francés suma 3 puntos frente a los 18 de su compañero Oliver Bearman esta temporada. Su mejor resultado hasta ahora fue un noveno lugar en el Gran Premio de Mónaco.

Ocon defendió su desempeño y atribuyó los resultados a las dificultades que Haas ha enfrentado con un monoplaza inconsistente.

“Mi rendimiento no ha sido el problema este año”, sostuvo.

Ocon debutó en la Fórmula 1 en 2016 y consiguió su única victoria en la categoría con Alpine en 2021.

El piloto francés ya tuvo que abandonar la parrilla anteriormente. Al finalizar 2018 dejó Racing Point y pasó la temporada siguiente como piloto de reserva de Mercedes, antes de regresar como titular con Alpine en 2020.

¿Quiénes podrían ser los próximos pilotos que sustituyan a Ocon?

Entre los nombres que podrían aparecer como opciones para Haas en 2027 se encuentran el brasileño Rafael Câmara, integrante del programa de jóvenes pilotos de Ferrari y aspirante al título de Fórmula 2, y el japonés Ryo Hirakawa.

Câmara cuenta además con un vínculo indirecto con Haas a través de Ferrari, proveedor de motores de la escudería.

Hirakawa, por su parte, tiene el respaldo de Toyota, socio de Haas, y ya participó en dos sesiones de prácticas con el equipo durante esta temporada.

Mientras tanto, Bearman dejó entrever que su continuidad con Haas para 2027 estaría encaminada.