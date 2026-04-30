Esteban Andrada, suspendido 13 partidos por el puñetazo a Pulido

El entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, ha desvelado este miércoles que Esteban Andrada está "dolido" por lo sucedido.

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El portero argentino Esteban Andrada fue sancionado con una fuerte suspensión luego de protagonizar un altercado en el futbol español durante un partido de la segunda división.

Todo ocurrió en el duelo correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, cuando el guardameta del Zaragoza fue expulsado en el minuto 99 con el marcador 1-0, tras empujar a Jorge Pulido, defensor del Huesca.

La situación se agravó inmediatamente después de ver la tarjeta roja, ya que Andrada reaccionó de forma violenta e intentó golpear en el rostro al capitán rival, lo que desató una trifulca entre jugadores de ambos equipos y un cierre caótico del encuentro.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol determinó imponerle un total de 13 partidos de suspensión: uno por la expulsión derivada de la doble amonestación y doce más por la agresión, en apego al reglamento vigente.

Según el organismo, la sanción se aplicó en su nivel más severo debido a distintos factores, entre ellos la intensidad de la agresión, las secuelas físicas en el rival —quien sufrió un hematoma en el pómulo—, la actitud persistente del arquero tras la expulsión y la necesidad de intervención de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, se consideró el impacto negativo que este tipo de conductas genera fuera del terreno de juego, al afectar la imagen del deporte y aumentar la responsabilidad de los protagonistas.

Está dolido

El entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, ha desvelado este miércoles que Esteban Andrada está "dolido" por lo sucedido.

"Ahora mismo, lo que me preocupa es la persona; todos los días hablamos, él está dolido por lo que sucedió. Creo que es un ser humano, aunque lo podamos olvidar, ha cometido un error, lo va a pagar y ya está", ha explicado en rueda de prensa el técnico sobre Andrada.

Antecedente con Nahuel Guzmán en Liga MX

El castigo a Andrada también ha llamado la atención en México por un antecedente en la Liga MX. En abril del 2024, Nahuel Guzmán, portero de Tigres UANL, fue suspendido 11 partidos, recibió una multa económica y horas de trabajo socia ltras utilizar un láser para apuntar al propio Andrada durante un encuentro ante Rayados en el Clásico Regio.

En aquel momento, el arquero argentino expresó su inconformidad por lo ocurrido, calificando la acción como grave y solicitando sanciones ejemplares. Ahora, su propio caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre disciplina y comportamiento dentro del futbol profesional.