Esteban Andrada se va a préstamo al Zaragoza de España

El argentino defenderá la portería del conjunto del Zaragoza al ser cedido a préstamo con opción a compra por parte de Rayados

El Real Zaragoza, de la Segunda División española, anunció este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el Monterrey para incorporar en una transferencia temporal con opción de compra al guardameta Esteban Andrada para esta temporada.

Andrada debutó en el futbol profesional en el Lanús, con el que conquistó la Copa Sudamericana en 2013 y la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina en 2016.

También defendió los colores de Arsenal de Sarandí en 2014 y 2015 y en verano de 2017 llegó al Boca Juniors, en el que disputó cerca de un centenar de partidos y fue nombrado mejor portero de la Superliga Argentina en 2019.

En el club xeneize agrandó su palmarés con la Supercopa de Argentina 2018, la Primera División 2019-20 y la Copa de la Liga 2020.

En 2021 llegó al Monterrey y con el conjunto mexicano ha disfrutado de la etapa más prolífica de su carrera en cuanto a números, con 165 partidos como rayado en cuatro temporadas.

En su paso con el Monterrey conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2021 y participó como titular en el reciente Mundial de Clubes.

También es internacional con la selección de Argentina, tanto en categorías inferiores como en la absoluta, con la que ha disputado cuatro partidos.

Ahora llega a Zaragoza como un portero consolidado con cerca de 400 partidos como profesional.

Con el fichaje de Andrada, el Zaragoza cumple en el último día del mercado de fichajes con uno de sus principales objetivos, que era reforzar la portería, puesto para el que también incorporó este verano al meta Adrián Rodríguez.