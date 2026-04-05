Este sería el nuevo entrenador de Ghana ante duelo vs México

Su trabajo le valió reconocimientos individuales, como el premio al mejor entrenador del Mundial 2014 y el galardón de la FIFA al mejor técnico del año.

La selección de Ghana analiza opciones para su banquillo tras la destitución de Otto Addo, y entre los nombres que han surgido destaca el del técnico alemán Joachim Löw, de acuerdo con diversos reportes.

El posible arribo del estratega genera expectativa por su trayectoria internacional, especialmente tras su exitoso paso al frente de la selección de Alemania.

¿Quién es Joachim Löw y cuál es su trayectoria?

Joachim Löw nació el 3 de febrero de 1960 en Schönau, Alemania, y tuvo una etapa como futbolista profesional desempeñándose como delantero antes de iniciar su carrera en los banquillos.

Su mayor reconocimiento llegó como entrenador de la selección alemana, a la que dirigió entre 2006 y 2021, periodo en el que logró consolidar un proyecto competitivo a nivel internacional.

Bajo su mando, Alemania conquistó la Copa Mundial de la FIFA 2014, además de la Copa Confederaciones 2017, dos de los títulos más importantes en la historia reciente del equipo europeo.

Resultados que respaldan su posible llegada

Durante su gestión, el conjunto alemán también alcanzó la final de la Eurocopa 2008 y llegó a las semifinales del Mundial de 2010 y la Eurocopa 2012, consolidándose como una de las selecciones más constantes del mundo.

Previo a asumir como entrenador principal, Löw formó parte del cuerpo técnico como asistente en la Copa Confederaciones 2005 y el Mundial de 2006.

Su trabajo le valió reconocimientos individuales, como el premio al mejor entrenador del Mundial 2014 y el galardón de la FIFA al mejor técnico del año, además de distinciones otorgadas por la IFFHS.

Ghana alista amistoso ante México

Mientras define a su próximo entrenador, la selección de Ghana ya tiene en agenda un compromiso internacional ante la Selección Mexicana, programado para el próximo 22 de mayo.

El encuentro se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, en un duelo que servirá como preparación para ambos equipos en sus respectivos procesos.

La posible llegada de Löw podría marcar una nueva etapa para Ghana, que busca recuperar protagonismo en el escenario internacional.