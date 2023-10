Este Rayados tiene que sufrir: Víctor Guzmán

‘El Toro’ lo tiene claro, la defensa rayada tendrá que seguir sufriendo por el estilo ofensivo que ‘Tano’ Ortiz busca implementar.

"Creo que coincido con lo que dijo (Fernando Ortiz), nos ha tocado sufrir, un claro ejemplo muy puntual fue el partido de Cruz Azul, sufrimos mucho en la parte de atrás, pero nos sirvió analizar ese partido, ver los espacios que dejábamos y de alguna u otra manera lo compensamos con el siguiente juego, coincido que se tiene que sufrir, es lo que tocó y hay que afrontarlo".

No obstante, Victor Guzmán enfatizó en que han mejorado en la defensa, “De los primeros partidos a estos sí hemos tenido llegadas (En contra), pero no quedamos tan expuestos como el partido ante Cruz Azul, conforme han pasado los partidos me siento más cómodo, el rival también cuenta, nos analiza por donde nos puede llegar".

Por último, habló de lo que deben de hacer para seguir mejorando, “Seguir siendo constantes, ganar, pareciera como que estamos teniendo un mal torneo, tenemos dos partidos pendientes, nos tocan en casa, ahí podemos sumar, nos tenemos que hacer fuertes en casa donde tenemos todo el apoyo, estamos todos juntos".

Comentarios