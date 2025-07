Este es el nuevo formato de la Leagues Cup 2025

Guste o no guste, la Leagues Cup 2025 está en puerta, otra vez con cambios en su formato para tratar de "ser más justa" y atraer más espectadores. Acá repasamos las novedades de este torneo en el que los equipos regios siguen estando en deuda.

Desde su creación en 2019, la Leagues Cup ha atravesado varias mutaciones, para este año el nuevo formato recortado tendrá la particularidad que no participarán todos los equipos de la MLS.

Para esta edición, que inicia este martes 29 de julio, se determinó que solo estarán 18 equipos de Major League Soccer, esto para empatar en número de escuadras de la Liga MX. Para escogerlos, se hizo mediante el ránking anual de la competencia.

18 equipos de @MLS 🆚 18 @LigaBBVAMX teams ⚽️ Solo uno will be the best in North America 🏆

La única excepción que se hizo fue con el San Diego FC, que está apenas en su primer año de existencia y por obvias razones no puntuó para el ránking y tomó el lugar del Vancouver Whitecaps.

Otra de las novedades es que ahora no habrá enfrentamientos entre clubes de la misma liga, los tres partidos por equipo durante la Fase Regular serán contra rivales del otro país. Tampoco existen los grupos; ahora los "grupos" son tablas de Liga MX y MLS.

Los cuatro mejor posicionados de cada tabla avanzarán a los Cuartos de Final y los cruces se definirán como en la Liguilla de México, es decir, se ordenarán los equipos del uno al ocho y el líder se enfrentará al octavo clasificado y así sucesivamente. Mismo caso con las Semifinales.

Finalmente, ahora las ligas no se pausarán por un mes completo, solo será por aproximadamente dos semanas por la Fase Regular y posteriormente se intercalarán los encuentros los partidos de eliminación directa entre semana, como se hace con la Concacaf Champions Cup.

Lo que se mantiene de ediciones anteriores es que todos los partidos del torneo se jugarán en Estados Unidos, ya sea Fase Regular y también la eliminación directa.

El sistema de puntuación también se mantiene, con tres puntos para quien gane un partido y un punto para cada equipo en caso de empate; además, en las igualadas se disputará un punto extra en tanda de penales, teniendo oportunidad de sumar dos puntos.

Aunado a los premios económicos que da la organización por participar, el torneo sigue dando boletos para la Concacaf Champions Cup, siendo estos para campeón, subcampeón y tercer lugar.

Ojo, porque en caso de que Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Tigres, América o Pumas (equipos ya con cupo para la edición 2026) terminen en el podio, su boleto será asignado a la Liga MX, que podrá otorgarlo libremente a otro equipo de su país.

Esta medida no aplica con clubes de la MLS, puesto que todavía no tienen clasificados a la Concachampions siguiente.

