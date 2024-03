Estamos para pelear ante América: Juan Brunetta

"Me tocó llegar ahora hace poco, pero considero que Tigres y América son dos de los clubes más importantes en la Liga, después la estadística no sabía, solo pienso en el partido de mañana que será lindo para jugar contra un rival que lo está haciendo bien, pero nosotros también tenemos muy buen equipo, estamos para pelear, competir y posicionarnos de vuelta arriba que es donde queremos estar".

Lo anterior fue expresado por el mediocampista de los Tigres, Juan Francisco Brunetta, en conferencia de prensa ofrecida en el estadio Universitario, al final de la práctica del viernes, y previo al viaje que el equipo auriazul hizo a la capital de la República Mexicana para medirse mañana a las Águilas.

Sobre su nivel actual, el argentino dijo que, "Me tocó llegar y hacer pretemporada corta, me siento bien, el arranque desde el primer día los compañeros y cuerpo técnico me dieron la confianza para aportar el primer día, he disfrutado mucho en el club, en el día a día, y estoy muy contento en esta etapa en el club, recién empieza para mi, trato de ir creciendo día a día y aportarle a mis compañeros".

Pero reconoció que aún busca dar su mejor versión, "En lo personal, por ahí un poco la mejor versión se vio en los primeros partidos, la mía, soy autocrítico y debo de mejorar, puedo estar mejor y dar algo más, después en lo colectivo, tenemos cosas que mejorar, hemos tenido buenos partidos y tenemos mucho por mejorar, ahora contra América hacer un buen partido y sacar el resultado que es lo más importante".

ENTIENDE LAS CRÍTICAS

Por otra parte, Brunetta se pronunció sobre las críticas que han sufrido a causa del mal funcionamiento del equipo dirigdo por Siboldi.

"El tema de la crítica lo entendemos, cuando el equipo no funciona nosotros somos los primeros en darnos cuenta, cuando algo no funciona somos autocríticos en ese sentido, todos sabemos distinguir los buenos y malos momentos, sobre la crítica entendemos, queremos siempre darle alegrías a la gente que nos apoya siempre y si se puede juega bien al futbol, bienvenido sea, esperemos conseguir los resultados y con una mejoría en lo futbolístico".

