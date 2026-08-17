Estados Unidos y Canadá conquistan Mundial de flag football

El flag football debutará en el programa olímpico durante Los Ángeles 2028, con torneos de seis selecciones tanto en la rama masculina como en la femenina

La selección masculina de Estados Unidos y el representativo femenino de Canadá conquistaron el Campeonato Mundial de flag football 2026, celebrado en Düsseldorf, Alemania, en una edición que también definió las primeras plazas deportivas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos derrotó 46-26 a Italia en la final varonil, mientras que Canadá superó 27-20 al conjunto estadounidense en el duelo por el campeonato femenino.

Estados Unidos se recupera de una derrota histórica

El equipo masculino estadounidense llegó al título después de una competencia más complicada de lo previsto. Durante la fase de grupos perdió 38-32 contra Samoa Americana, resultado que terminó con una racha de 14 años sin derrotas oficiales.

El vigente campeón reaccionó con una victoria de 40-7 sobre Australia y avanzó a la fase eliminatoria, donde venció 45-38 a Japón en los cuartos de final.

En semifinales encontró una fuerte resistencia de México, pero consiguió imponerse 42-40 para obtener su boleto al partido por la medalla de oro.

Estados Unidos mostró su mejor versión en la final y derrotó 46-26 a Italia, selección que había eliminado 38-22 a Alemania y 41-36 a Canadá en las rondas anteriores.

Darrell “Housh” Doucette fue reconocido como el mejor jugador del torneo después de conducir la ofensiva estadounidense hacia su sexto campeonato mundial consecutivo.

Canadá rompe el dominio estadounidense en mujeres

En la categoría femenina, Canadá recuperó el campeonato mundial después de 12 años al derrotar 27-20 a Estados Unidos en una final que permaneció abierta hasta la última jugada.

El conjunto canadiense aseguró la victoria mediante una parada defensiva en el último segundo, evitando que su rival tuviera la oportunidad de empatar el marcador.

Con este resultado, Canadá consiguió su tercer título mundial y el primero desde 2014, además de poner fin a la racha de tres campeonatos consecutivos de Estados Unidos.

Sara Parker fue nombrada Jugadora Más Valiosa de la competencia por su desempeño durante el recorrido canadiense hacia la medalla de oro.

Antes de disputar la final, Canadá había superado 40-12 a Austria en los cuartos de final y 20-6 a México en la antesala del campeonato.

Continúa el camino hacia Los Ángeles 2028

El flag football debutará en el programa olímpico durante Los Ángeles 2028, con torneos de seis selecciones tanto en la rama masculina como en la femenina.

Los campeonatos continentales programados para 2027 definirán a los equipos que avanzarán a la Serie de Clasificación Olímpica, prevista para 2028 en Montreal, Canadá.

Esa última competencia otorgará las tres plazas restantes en cada categoría y completará el grupo de selecciones que disputará las primeras medallas olímpicas en la historia de esta disciplina.