Estados Unidos presenta su camiseta para el Mundial

Una de las principales innovaciones del proyecto es que el mismo diseño será utilizado por las 27 selecciones nacionales de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos presentó este lunes los nuevos uniformes que utilizará durante el próximo verano, en el marco de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que el país organizará junto con México y Canadá.

El equipo dirigido por el técnico argentino Mauricio Pochettino será uno de los anfitriones del campeonato mundial y busca fortalecer su identidad de cara a la competencia.

Los nuevos uniformes fueron desarrollados por la firma deportiva Nike, que trabajó en colaboración con algunos futbolistas del representativo estadounidense para definir el diseño final.

Dos diseños inspirados en la identidad del equipo

La nueva colección incluye dos versiones principales: una llamada 'Estrellas', caracterizada por un tono oscuro, y otra denominada 'Barras', que combina colores claros como el blanco y el rojo.

Una de las principales innovaciones del proyecto es que el mismo diseño será utilizado por las 27 selecciones nacionales de Estados Unidos, incluyendo equipos juveniles y representativos mayores.

De esta manera, la federación busca reforzar una imagen común que identifique a todas las categorías del fútbol estadounidense bajo una misma línea visual.

"Por primera vez, el diseño de los uniformes unifica a todas las selecciones nacionales bajo una identidad visual común, conectando a jugadores desde las categorías juveniles hasta los equipos mayores con un mismo escudo y diseño compartido", señala el comunicado oficial.

Debut en partido amistoso en Atlanta

El estreno oficial de la camiseta está programado para finales de marzo, cuando la selección estadounidense dispute un partido amistoso en la ciudad de Atlanta.

El encuentro se celebrará el 28 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium, donde el conjunto dirigido por Pochettino enfrentará a la selección de Bélgica como parte de su preparación internacional.

La presentación del uniforme forma parte de las actividades previas al Mundial de 2026, evento que marcará un momento clave para el desarrollo del fútbol en Estados Unidos.

"Una camiseta de la selección nacional representa el orgullo de portar el escudo, no solo para los jugadores en el campo, sino también para los aficionados que los apoyan en cada paso del camino", afirmó Dave Wright, director comercial de U.S. Soccer.

El directivo también destacó el entusiasmo que genera la proximidad del torneo mundialista y el impacto que tendrá para el crecimiento del deporte en el país.