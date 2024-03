Estados Unidos Femenil se coronó de la Copa Oro W

En la final de la Copa Oro W, la Selección de Estados Unidos demostró su superioridad al vencer a Brasil con un marcador de 1-0 y así coronarse como las primeras campeonas del torneo.

El partido final fue intenso y disputado por ambas selecciones. Brasil comenzó con una gran determinación, presionando desde la salida a Estados Unidos y aprovechando los errores para crear oportunidades de gol, aunque la portera Alyssa Naeher se destacó una vez más como figura clave del encuentro.

El equipo de Estados Unidos demostró su superioridad gradualmente durante el partido, con jugadoras como Rose Lavelle y Morgan presionando en el contragolpe.

A pesar de la resistencia defensiva de Brasil, la selección estadounidense logró abrir el marcador antes del descanso gracias a un cabezazo de Horan tras un centro preciso de Fox.

