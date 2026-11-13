Estados Unidos buscaría que Pep Guardiola reemplace a Pochettino

A pesar del fuerte interés de la directiva, concretar la llegada del técnico catalán se perfila como un reto complicado por diversos factores

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) ha puesto sus ojos en el estratega español Pep Guardiola para convertirlo en su director técnico en caso de que la vacante del combinado nacional quede libre, de acuerdo con información revelada por The Athletic.

La posible incorporación del extécnico del FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City surge ante los rumores sobre una inminente salida de Mauricio Pochettino.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, el nombre de Guardiola encabeza la lista de prioridades de la federación estadounidense, organización con la que el timonel mantiene un vínculo positivo, especialmente a través del expresidente del organismo, Sunil Gulati, quien ya le había planteado esta alternativa hace algunos años.

Cabe destacar que Guardiola ya figuraba como uno de los candidatos predilectos de la directiva estadounidense antes de que el banquillo fuera asumido por Pochettino en 2024.

¿Sueño o realidad?

A pesar del fuerte interés de la directiva, concretar la llegada del técnico catalán se perfila como un reto complicado, pues Guardiola ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de tomarse un descanso de la actividad en los banquillos.

Además, el propio entrenador ha tenido dudas sobre enrolarse con una selección, pues su estilo de juego posicional requiere de trabajo diario para perfeccionarse, algo que no tendría al frente de una escuadra nacional.

De igual manera, este necesita de perfiles específicos de jugadores, con los cuales podría no contar dependiendo de a qué país llegue a dirigir.

Pochettino, en la cuerda floja

El panorama en la selección masculina de Estados Unidos se dinamizó tras el desempeño bajo la dirección de Mauricio Pochettino, quien llevó al equipo hasta los octavos de final del pasado Mundial y firmó una extensión contractual que lo ligaba al combinado hasta 2030, la cual incluye una cláusula de rescisión estimada en unos $10 millones de euros.

No obstante, medios británicos confirmaron que el estratega argentino se encuentra actualmente en negociaciones para desvincularse del combinado norteamericano con la mira puesta en asumir el banquillo del Manchester United, tras consumarse la salida de Michael Carrick.

De concretarse este movimiento en el fútbol europeo, la federación estadounidense intensificaría sus gestiones para convencer a Guardiola de liderar el proyecto rumbo a las próximas competiciones internacionales.