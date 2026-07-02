Estados Unidos avanza a octavos tras vencer 2-0 a Bosnia

Con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman, Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina y enfrentará a Bélgica en octavos de final

Estados Unidos derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina este miércoles en el Estadio Bahía de San Francisco y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, instancia en la que enfrentará a Bélgica.

Con anotaciones de Folarin Balogun y Malik Tillman, el conjunto estadounidense consiguió apenas su segunda victoria en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, aunque sufrió la expulsión de Balogun en el complemento, por lo que será baja para el siguiente compromiso.

Estados Unidos dominó buena parte del encuentro y estuvo cerca de abrir el marcador antes de la media hora, cuando Balogun anotó tras un potente disparo, aunque la jugada fue invalidada por fuera de lugar.

Minutos después, una nueva pérdida de balón de Bosnia permitió que Tyler Adams iniciara la jugada del 1-0. Tras un par de rebotes dentro del área, Balogun aprovechó la oportunidad para marcar su tercer gol del Mundial 2026.

El delantero del Mónaco incluso estuvo cerca del doblete antes del descanso, pero un disparo suyo terminó estrellándose en el travesaño.

Cuando el encuentro parecía controlado, Balogun fue expulsado al minuto 64 tras una fuerte entrada sobre Tarik Muharemovic. Luego de revisar la jugada en el VAR, el árbitro mostró la tarjeta roja directa.

Con un hombre menos, Estados Unidos tuvo que resistir la presión de Bosnia, que además perdió por lesión a su referente ofensivo, Edin Dzeko, quien podría haber disputado su último partido con la selección.

La tranquilidad para el conjunto estadounidense llegó al minuto 79, cuando Malik Tillman ejecutó con precisión un tiro libre desde la frontal del área para establecer el definitivo 2-0.

Con este resultado, Estados Unidos avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará el próximo 6 de julio a una Bélgica que consiguió una espectacular remontada de 3-2 sobre Senegal.