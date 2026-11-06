Esta es la convocatoria de México para jugar en Monterrey

El único jugador de equipos regios que fue convocado fue el "Tecatito" Corona; mientras que Chivas vuelve a ser la base del combinado nacional con 4 jugadores

Faltan menos de dos semanas para que la Selección Mexicana tenga su regreso triunfal a la ciudad de Monterrey tras ocho años de jugar en la Sultana del Norte, por lo que la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la convocatoria para la siguiente fecha FIFA.

En el arco no hubo sorpresas, pues repitieron el "Tala" Rangel, de Chivas; Óscar García, del León, y Alex Padilla, del Atlethic de Bilbao.

En la defensa sí hubo un par de novedades, pues regresó al llamado Rodrigo Huescas, quien estaba siendo el titular por derecha hasta que sufrió una grave lesión que lo dejó fuera del Mundial.

Además, también llamó la atención el regreso a una convocatoria de Jesús Orozco Chiquete, quien no juega con Selección desde hace más de un año.

La defensa la completaron Kevin Álvarez (América), Israel Reyes (América), Diego Campillo (Chivas), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y César Montes, quien volverá al estadio donde se hizo grande.

En la media cancha hubo una sola novedad, pues la comanda Érik Lira (Cruz Azul), el "Chiquito" Sánchez (América), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Béstis), Santiago Sandoval (Chivas) y completa Andrés Montaño, quien podría jugar apenas su segundo partido con el Tricolor.

Finalmente, en la delantera sí hubo un par de sorpresas; la primera fue el llamado del "Tecatito" Corona, quien no había sido llamado desde hace cuatro años y pinta para tener un partido de despedida de la Selección frente a su gente.

La otra gran sorpresa fue Armando León, del NK Osijek de Croacia, quien tuvo la primera convocatoria de su carrera a sus 26 años y militando en una liga totalmente fuera del radar.

El resto de seleccionados son Isaías Violante (América), Roberto Alvarado (Chivas), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Santiago Giménez (Porto) y la "Hormiga" González (Olympiakos).

Cita con la historia

La Selección Mexicana se medirá a Jamaica en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf, donde el primer encuentro tendrá lugar en el Independence Park, de Kingston; mientras que la vuelta será en el Gigante de Acero, que recibirá por primera vez al cuadro varonil.

Este histórico compromiso será el martes 17 de noviembre a las 19:00 horas del centro de México.