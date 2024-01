 Espera Samuel anuncio de Cemex para nuevo estadio de Tigres

El gobernador Samuel García actualizó el status del proyecto del nuevo estadio para los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y comentó que Cemex lo hará todo, esperando que en las próximas semanas anuncien al director y demás personas que estarán al frente de tan importante obra.

"Voy a hacer una remembrenza, ya tenían el comodato, había una empresa que hizo el render, el diseño, y estaba sumado a Cemex hacer la construcción. El año pasado resolvieron que todo el proyecto, el fronting, el proyecto, la construcción, la venta, ya todo lo va a hacer Cemex, el diseño puede variar, pero en esencia va a ser muy parecido al que ya teníamos", comentó.

Sobre lo que viene, dijo que, "¿Qué sigue? ¿Qué está haciendo Cemex o qué esta haciendo ahorita Cemex? Ya se trajo un director de una planta para ser la cabeza del proyecto, en ese equipo está la Uni, está Sinergia, está el Gobierno del Estado, está el diseñador, está el encargado de la venta de palcos, y ahorita ya practicamente tienen el proyecto, andamos evaluando una cancha retractil, andamos evaluando si va a ser cerrado para que tenga aire acondicionando, el tema de la NFL, pero básicamente va a ser el mismo".

El gobernador prosiguó, "Estoy esperando que en Cemex en próximas semanas, ya salgan a anunciar quien es el director, que Cemex va a aportar el anticipio, eso es clave para que arranque, tipo el de Rayados. En Rayados fue la clave que FEMSA fuera el fronting y metiera la lana de arranque, acá entiendo que va a ser algo parecido".

Por último, Samuel García aclaró el tema de las responsabilidades, y los tiempos, "Espero que mañana no salga que le eché la pelotita a alguien más, pero en este caso la pelota está en la cancha de Cemex, están enterados del compromiso de FIFA y yo sé que muy pronto van a dar a conocer el arranque y los tiempos. Mi interés, no pido imposibles, no terminas un estadio de 60 mil butacas nuevo en dos años, pero al menos que ya esté el cascarón el espacio y que pueda ser un punto de atracción para FIFA".

